So sieht es aus, wenn man in Lichtgeschwindigkeit um die Erde rast 🚀

Video: watson

Einmal ins Weltall und wieder zurĂĽck. Oder in Ăśberschallgeschwindigkeit mit dem DĂĽsenjet von Land zu Land brausen. Die unendlichen Weiten und verschiedenen Geschwindigkeiten faszinieren uns.

So auch den Youtuber Benjamin Granville. Er hebt in seinen Youtube-Videos jedoch nicht von der Erde ab, sondern bleibt auf dem Planeten und zeigt Simulationen, wie es für uns aussehen würde, wenn ein Kampfjet in Schallgeschwindigkeit an uns vorbeirasen würde, oder wie schnell die ISS über die Eroberfläche fliegen würde.

In einem seiner Videos hat er sich mit der Lichtgeschwindigkeit beschäftigt. Er umrundet in seinem Simulator einmal die Erde, von New York wieder zurück nach New York – in Lichtgeschwindigkeit versteht sich. Wie schnell das ist, siehst du im Video. Spoiler: Es ist ziemlich schnell!

(fwe)

Video: watson

Weitere Videos:

Du weisst nicht, um was es bei den Midterms geht? Wir erklären es in 2 Minuten Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

«We don't need a Walker!» – Pastor teilt gegen Republikaner aus Video: watson/Fabian Welsch