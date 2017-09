Merkel weist Aufforderung zu zweitem TV-Duell mit Schulz zurück

Die deutsche Kanzlerin will kein zweites TV-Duell gegen Herausforderer Martin Schulz. «Angela Merkel hat gerne an einem TV-Duell teilgenommen», hiess es am Mittwoch aus der CDU-Zentrale in Berlin. «Dieses Format hat sich bewährt. Und dabei belässt sie es.»

Schulz hatte am Dienstagabend in der ZDF-Sendung «Klartext» gesagt, er habe Merkel zu einem weiteren TV-Duell aufgefordert. Schulz begründete dies damit, dass bei dem bislang einzigen TV-Duell vor eineinhalb Wochen wichtige Themenbereiche nicht oder kaum zur Sprache gekommen seien.

«Deshalb habe ich Frau Merkel heute einen Brief geschrieben und sie aufgefordert, ein nächstes Duell mit mir zu machen, damit all diese Punkte auch diskutiert werden können», sagte dazu Schulz.

Der Kanzlerkandidat der SPD hatte sich von vornherein für mehrere TV-Duelle mit Merkel (CDU) ausgesprochen, was die Kanzlerin aber abgelehnt hatte. Nach der Sendung am 3. September war kritisiert worden, dass zwar sehr ausgiebig über die Themen Türkei und Flüchtlinge gesprochen worden war, jedoch kaum über Themen wie Gesundheit, Bildung und Arbeit, die wichtige Punkte im SPD-Wahlprogramm sind. (sda/afp)

