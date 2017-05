Sicherheitsforscher bezeichnen die Lazarus-Gruppe als «Malware-Fabrik» und mächtige Cyber-Crime-Organisation, die Banken und Casinos knackt. Aber dass sie auch hinter «WannaCry» steckt, ist zu bezweifeln.

Das Markenzeichen der Lazarus-Gruppe ist ihre Unberechenbarkeit. Während sich die meisten Cyber-Crime-Banden auf bestimmte Methoden spezialisieren, beherrschen die Lazarus-Hacker das ganze Repertoire. Und sind auch gewillt, es einzusetzen, wie die Attacke auf Sony Pictures 2014 zeigte.

Dabei war der Sony-Hack bei Weitem nicht der erste Angriff der Lazarus-Gruppe – und auch nicht der erfolgreichste. Am 4. Februar 2016 knackten die Hacker die Zentralbank von Bangladesh und machten sich mit 81 Millionen Dollar Beute davon.

Nur durch Zufall – nämlich einen Tippfehler, der einen Bankangestellten misstrauisch machte – gelang es Lazarus nicht, die Gesamttransaktion von fast einer Milliarde zu beenden.

«Wir sind auf den Namen [Lazarus] gekommen, weil in neuen Generationen von Schadprogrammen immer wieder die gleichen einzigartigen Code-Segmente auftauchten.»

Bevor wir zur jüngsten Attacke kommen, die auf das Konto der Lazarus-Gruppe gehen soll...

Damit sind wir bei WannaCry angelangt. Also der Malware-Attacke, die im Mai über 230'000 Windows-Rechner betraf.

Die IT-Sicherheitsfirma Symantec hält eine Verbindung zu Nordkorea mittlerweile für «sehr wahrscheinlich». Das US-Unternehmen meldete diese Woche im Blog, seine Fachleute hätten mehrfach vorkommende Code-Elemente gefunden, die sowohl in früheren Versionen von WannaCry benutzt worden seien als auch bei anderen Programmen der als Lazarus bezeichneten Hackergruppe. Hinter ihr vermuten viele Forscher Nordkorea.

Zudem sei die gleiche Internet-Verbindung genutzt worden, um eine erste Version von WannCry auf zwei Computern zu installieren und um mit einem Programm zu kommunizieren, das vor zwei Jahren Daten bei Sony Pictures zerstört habe, teilte Symantec am Montag mit. Für die Hackerattacke auf Sony im Jahr 2014 hatten die USA und private IT-Firmen die Regierung in Pjöngjang verantwortlich gemacht.

Nordkorea hat den Verdacht auf die Verantwortung für die WannaCry-Hackerattacke als «lächerlich» zurückgewiesen.

Und seither haben auch andere Sicherheitsforscher ihre Bedenken und Zweifel an der Lazarus-Hypothese geäussert.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu konstatieren, dass Nordkorea für den Westen der perfekte Bösewicht wäre. Und es wäre auch nicht zum ersten Mal, dass die US-Regierung bei der Beweisführung «nachhilft» (oder auch gleich Beweise fälscht, wie dies bei Saddam Hussein und dessen angeblichen «Weapons of Mass Destruction» der Fall war).

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Nordkoreaner und allen voran ihr Diktator Kim Jong-un keine Chorknaben sind. Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters finanziert der nordkoreanische Auslandsgeheimdienst eine Gruppe namens «Einheit 180», die mit Cyberattacken dem grossen Feind im Süden (Südkorea) schaden und Devisen beschaffen soll.

Geldbeschaffung durch Hackerangriffe? Damit sei das Land erfolgreicher als mit Drogenhandel, Fälschungen oder Schmuggel, sagte der Nordkoreaexperte James Lewis der Agentur.

«Ähnlich äusserte sich der frühere Informatikprofessor Kim Heung Kwang, der 2004 in den Süden überlief. Die Einheit 180 greife Banken an und hebe Geld von Konten ab. Die Hacker arbeiteten vom Ausland aus, um keine Spuren zu hinterlassen. Wahrscheinlich tarnten sie sich als Mitarbeiter von Handelsfirmen, von Niederlassungen nordkoreanischer Firmen oder von Gemeinschaftsunternehmen in China oder anderen asiatischen Staaten.»

quelle: reuters