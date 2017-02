Bloss nicht zu nahe an Russland, sagte Theresa May noch zu den USA

Am Vorabend ihres Treffens mit US-Präsident Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May die USA vor einer zu grossen Nähe zu Russland gewarnt. «Sich einlassen, aber in Acht nehmen», empfahl sie den Republikanern bezüglich einer Annäherung an Moskau.

Der neue US-Präsident Trump hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt positiv über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäussert und für eine engere Bindungen an Russland plädiert. In seiner Republikanischen Partei …