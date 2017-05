Hunderte Palästinenser in israelischer Haft beenden Hungerstreik

Ausser Spesen nichts gewesen: Donald Trump in Israel und Palästina

Dauerhafter Frieden zwischen Israelis und Palästinensern? Für US-Präsident Donald Trump ist das ein «Deal», den er schon hinbekommen wird, da ist er sicher. Doch sein Besuch vor Ort war eine Luftnummer.

«Man kann sich an Sehenswürdigkeiten genau wie an Süssigkeiten überessen», schrieb Mark Twain, als er 1867 in Jerusalem war. Bereits ein Tag in der Stadt reiche aus, so der grosse amerikanische Erzähler, um «Stoff zum Nachdenken für ein ganzes Jahr» zu sammeln.

Sein Landsmann Donald Trump hat bei der Reise nach Jerusalem in jedem Fall eines gemacht: 150 Jahre nach Twain und zwei Tage nach dem Säbeltanz in Saudi-Arabien absolvierte der US-Präsident bei dem mit …