Die Zukunft wird konkreter: Supertalent Hischier wohl zu den Flyers oder zu den Devils

Nach heute Nacht ist quasi klar: Das Schweizer Supertalent Nico Hischier wird nächste Saison entweder für die New Jersey Devils oder für die Philadelphia Flyers spielen.

Die New Jersey Devils dürfen im NHL-Draft am 23. Juni als erstes Team einen Spieler auswählen. Der dreifache Stanley-Cup-Sieger, der nur 8.5 Prozent Chance gehabt hatte, den First-Pick zu erhalten, gewann die Lotterie zur Festlegung der Reihenfolge.

Als zweites Team bei der Auswahl der begehrtesten neuen Spieler sind die Philadelphia Flyers vor den Dallas Stars an der Reihe.

Die Draft-Reihenfolge ist insbesondere für Nico Hischier relevant. Der 18-jährige Center aus dem Wallis gilt zusammen mit dem Kanadier Nolan Patrick als heissester Anwärter, als Nummer 1 oder 2 gezogen zu werden. Die Frage ist jetzt, wer die Nummer 1 sein wird. Und das haben die New Jersey Devils nun in den eigenen Händen.

Wählt New Jersey Patrick aus, landet Hischier mit aller Wahrscheinlichkeit beim zweiten in der Draft-Reihenfolge: Bei den Philadelphia Flyers. In 57 Partien für die Halifax Mooseheads erzielte Hischier diese Saison 86 Punkte. (cma/sda)

Die Nummer-1-Picks im NHL-Draft seit 2000

