Tuchel? Nagelsmann? Liebe Bayern, es gäbe doch so viel bessere Alternativen 😇

Bild: EPA/EPA

Tuchel? Nagelsmann? Liebe Bayern, es gĂ€be doch so viel bessere Alternativen 😇

Der entlassene Carlo Ancelotti hat sich mit einem kurzen Statement endgĂŒltig von Bayern MĂŒnchen verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger lĂ€uft auf Hochtouren: Neben den zwei Topfavoriten gĂ€be es aber durchaus ein paar spektakulĂ€rere Trainer-Kandidaten.

Sechs Bundesliga-Spiele mit «nur» vier Siegen und ein blamables 0:3 bei Paris St-Germain in der Champions League haben das Fass zum Überlaufen gebracht: Gestern hat Bayern MĂŒnchen sich von Trainer Carlo Ancelotti getrennt – so frĂŒh in der Saison wie seit 26 Jahren nicht mehr.

WÀhrend sich der «Mister» mit einem kurzen Statement vom deutschen Rekordmeister verabschiedet hat, machen sich die Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeness auf die Suche nach einem Nachfolger.

Es war eine Ehre, Teil der Geschichte der Bayern zu sein. Danke an den Klub, die Spieler und die grandiosen Fans. Ciao #MiaSanMia pic.twitter.com/cLGuxfJMrZ — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 28. September 2017

Am Samstag gegen Hertha BSC wird Interimstrainer Willy Sagnol auf der Bank sitzen. Bis spĂ€testens zum Ende der LĂ€nderspiel-Pause – also am 14. Oktober – soll der definitive Nachfolger prĂ€sentiert werden. Rummenigge und Hoeness hoffen auf eine deutsche Lösung.

Mittlerweile haben sich zwei Favoriten auf die Ancelotti-Nachfolge rauskristallisiert:

Julian Nagelsmann:

Der aktuelle Hoffenheim-Trainer könnte per sofort oder erst im nĂ€chsten Sommer kommen. Bis dahin wĂŒrde dann Willy Sagnol im Amt bleiben oder Mehmet Scholl bis Saisonende ĂŒbernehmen. Nagelsmann will davon aber nichts wissen: «Ich habe mich nicht damit beschĂ€ftigt. Ich befasse mich nicht mit Spekulationen», sagt er zu den Bayern-GerĂŒchten.

Fazit der «Bild»-Zeitung: «Gilt als Deutschlands grösstes Trainer-Talent. Hervorragende Zukunfts-Lösung. Aber auch noch in drei Jahren.»

Bild: EPA/EPA

Thomas Tuchel:

Der Ex-Dortmund-Trainer ist derzeit beschĂ€ftigungslos und hat gerade eine Offerte von Premier-League-Klub West Ham United abgelehnt. Er wĂ€re verfĂŒgbar und war schon als Guardiola-Nachfolger ein Thema.

Fazit der «Bild»-Zeitung: «Wie eine Neuauflage von Guardiola. Taktisch brillant, menschlich schwierig.»

Bild: AP/AP

Neben diesen zwei naheliegenden Lösungen gĂ€be es aber auch noch deutlich attraktivere Alternativen – zumindest fĂŒr Aussenstehende. Stichwort: FC Hollywood! 😂

Christoph Daum

Der Intimfeind von Uli Hoeness hat vor zwei Wochen sein Amt als rumĂ€nischer Nationaltrainer niedergelegt, wĂ€re also verfĂŒgbar. Trotz jahrelanger verbaler Auseinandersetzungen mit den Bayern hĂ€tte sich Daum den Job als Bayern-Trainer schon in den 80er- und 90er-Jahren zugetraut. «Weil ich glaube, dass ich viele, wenn nicht alle Voraussetzungen mitgebracht hĂ€tte, die fĂŒr einen Cheftrainer von Bayern MĂŒnchen notwendig sind», sagte der 63-JĂ€hrige vor einem Jahr. Was noch nicht war, kann ja noch werden: Markige SprĂŒche wĂ€ren jedenfalls garantiert ...

Peter Neururer

Der Mann mit dem SchnĂ€uzer, der auch nie um einen kernigen Spruch verlegen ist, war in der 90er-Jahren der «Feuerwehrmann» der Bundesliga. Immer wieder rettete er Klubs vor dem Abstieg, Meister wurde Neururer in seiner 30-jĂ€hrigen Trainerkarriere aber nie. Das könnte er jetzt mit den Bayern nachholen – mit Edwald Lienen und Friedhelm Funkel als Assistenten. Als Ancelotti-Nachfolger brachte er sich via Twitter ĂŒbrigens gleich selbst ins GesprĂ€ch – dachte man. Denn er setzte den Tweet nicht selbst ab. Sein Konto wurde gehackt.

Felix Magath

«QuĂ€lix» war von 2004 bis 2007 schon einmal Bayern-Trainer und holte zweimal das Double. Keiner versteht es besser, verwöhnte und satte Fussballer wieder auf Trab zu bringen. Und wer wĂŒrde Arjen Robben und Franck RibĂ©ry nicht gerne MedizinbĂ€lle schleppen sehen. Auf Pressekonferenzen staucht Magath auch gerne mal den einen oder anderen Journalisten zusammen. Offensichtlich: Das wĂŒrde 10 Jahre nach Entlassung wieder passen.

Bild: EPA

JĂŒrgen Klinsmann

Wie Magath war auch Klinsmann schon Bayern-Trainer – allerdings nur 10 Monate und ohne Erfolg. Wie Magath setzt auch der SommermĂ€rchen-Macher von 2006 auf eher unkonventionelle Methoden. Mit Gummiseilen, KlimmzĂŒgen und etwas Yoga hĂ€tte der Schwabe, der vor gut einem Jahr als US-Trainer entlassen wurde, Deutschland fast zum Weltmeister gemacht. Nach dem ĂŒberaus strengen Ancelotti kĂ€me Kumpeltyp Klinsmann gerade recht. Als ehemaliger «Diver» passt er zudem Ă€usserst gut in den modernen Fussball. Und wetten, dass «Klinsi» auch den einen oder anderen Werbe-Partner anlocken wĂŒrde.

Stefan Effenberg

Ex-Spieler sind bei den Bayern ja gerade hoch im Kurs. Vor allem diejenigen, die beim Champions-League-Triumph 2001 dabei waren: Hasan Salihamidzic ist Sportchef, Willy Sagnol Interimstrainer. Was ist da nahe liegender als den damaligen Leitwolf zum Chefcoach zu machen. Zwar hatte Effenberg als Trainer bislang keinen Erfolg, doch das war sicher nicht seine Schuld, schliesslich waren die Spieler in Paderborn nicht von seinem Kaliber. Bei den Bayern wĂŒrden die Stars seine Ideen sicher nachvollziehen können.

Bild: EPA/dpa

Lothar MatthÀus

«WĂ€re, wĂ€re Fahrradkette!» – wer in regelmĂ€ssigen AbstĂ€nden solch legendĂ€re SprĂŒche von sich gibt, muss irgendwann einfach Bayern-Trainer werden. «Lodda» ist zudem Klub-Legende, weitgereister Trainer-Fachmann und einst bei Red Bull Salzburg Assistent von Giovanni Trapattoni. «Flasche leer» reloaded? Hach, wĂ€re das schön und gar nicht so abwegig. Als TV-Experte ist MatthĂ€us immer noch hautnah dabei und weiss ohnehin meist alles besser. Ideale Vorraussetzungen fĂŒr das Traineramt bei den Bayern!

Bild: EPA

Otto Rehhagel

Noch ein Ex-Bayern-Trainer, der eine zweite Chance verdient hĂ€tte. In den 90er-Jahren hatte es «König Otto» nur 10 Monate in MĂŒnchen ausgehalten, nun könnte es besser laufen. Denn die Bayern haben momentan eine typische Rehhagel-Mannschaft: Nur noch durchschnittlich und ĂŒberaltert, aber vorne gibt es einen, der die Tore schiesst. So wurde «Rehakles» 2004 mit Griechenland Europameister und wieso soll das 14 Jahre spĂ€ter nicht auch zum Champions-League-Titel, zur Meisterschaft und zum DFB-Pokal reichen? Eben ...

Bild: DPA

Umfrage Wen wĂŒrdest du als Ancelotti-Nachfolger anstellen? Julian Nagelsmann

Thomas Tuchel

Christoph Daum

Peter Neururer

Felix Magath

JĂŒrgen Klinsmann

Stefan Effenberg

Lothar MatthÀus

Otto Rehhagel

Einen anderen.

Abstimmen 2 Votes zu: Wen wĂŒrdest du als Ancelotti-Nachfolger anstellen? 0% Julian Nagelsmann

0% Thomas Tuchel

0% Christoph Daum

0% Peter Neururer

0% Felix Magath

0% JĂŒrgen Klinsmann

0% Stefan Effenberg

0% Lothar MatthÀus

0% Otto Rehhagel

0% Einen anderen.

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister

FCB-StĂŒrmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben 1m 31s FCB-StĂŒrmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Unvergessene Bundesliga-Geschichten 02.04.1974: Ob den Dortmundern bei der Einweihung schon bewusst ist, dass sie einmal das geilste Fussballstadion der Welt haben werden? 18.09.1999: Kuffour knockt Kahn aus und als Ersatzkeeper Dreher sich das Knie verdreht, werden «Tanne» Tarnat und der Kahn-Killer zu den grossen Matchwinnern 23.09.1994: Mario Basler kommt auf die absurde Idee, eine Ecke direkt zu verwandeln und hat damit auch noch Erfolg 07.05.1991: «Mach et, Otze!» Kölns Ordenewitz will sich in den Pokalfinal tricksen – aber der DFB findet den Ordene-Witz nicht komisch Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg – hihihi! 23.04.1994: Helmers Phantomtor, der berĂŒhmteste Nichttreffer der Bundesliga 19.08.1989: Klaus «Auge» Augenthalers Weitschusstreffer wird Tor des Jahrzehnts Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem ZigarettenpĂ€ckchen im Stutzen 16.05.1992: Eintracht Frankfurt verspielt den Meistertitel im letzten Moment, doch «Stepi» bleibt cool: «Lebbe geht weider» 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fĂŒhlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 19.11.1994: Nach einer kuriosen Rote Karte und dem Last-Second-Ausgleich des KSC flippt Lothar MatthĂ€us im Interview komplett aus 13.04.1995: Andy Möller kreiert mit der Schutzschwalbe eine neue Tierart 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fĂ€llt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag ĂŒber Frauenfussball 18.08.1995: St.Paulis Tier im Tor «geht einer ab», wenn er in der 1. Liga BĂ€lle halten kann 19.5.2001: Vier Minuten feiert Schalke den Titel, dann trifft Andersson in Hamburg mitten ins königsblaue Herz 03.01.2006: Der Bergdoktor ist da – Hanspeter Latour soll den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 04.04.2009: Nie wurden die Bayern schöner gedemĂŒtigt als durch die Hacke von Grafite 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demĂŒtigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden fĂŒr die Ewigkeit 10.12.1995: Ciri Sforza sieht im TV, wie er ohne sein Wissen transferiert wird und wie seine Mitspieler bitterböse ĂŒber ihn schimpfen 03.04.1999: Titan Kahn tickt komplett aus – erst knabbert er Herrlich an, dann fliegt er in Kung-Fu-Manier auf Chapuisat zu 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben fĂŒr die Ewigkeit 09.05.1998: Die grösste Bundesliga-Sensation ist perfekt: Aufsteiger Kaiserslautern darf die Meisterschale in die Höhe stemmen 04.05.2002: Der Beweis dafĂŒr, dass Leverkusen keinen Titel holen kann – und es kam noch viel schlimmer 20.05.2000: «Ihr werdet nie deutscher Meister» – Ballacks Eigentor in Unterhaching macht Bayer endgĂŒltig zu «Vizekusen» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefÀllt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefÀllt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo