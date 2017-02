Pogba lässt mit diesem krassen Trick einfach mal zwei Gegenspieler stehen

Gestern Abend qualifizierte sich Manchester United nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel mit einem lockeren 1:0-Sieg auswärts bei St.Etienne für die Achtelfinals der Europa League. In den letzten Minuten des Spiels setzte sich noch der über 100-Millionen-Transfer Paul Pogba mit einem etwas unkonventionellen, aber effektiven Trick in Szene. Mit einem Prellball über die Köpfe seiner zwei Gegenspieler hinweg lässt er diese einfach mal so locker stehen.

Sein Teamkollege Bastian Schweinsteiger verpasst es dann, die schöne Vorarbeit mit einem Tor zu vergolden. Wie Pogba aber seine Gegenspieler uralt aussehen lässt, ist und bleibt sehenswert. (jwe)

Die 20 teuersten Fussballer der Welt (Stand 16.1.2017)

