Freddy Gaudreau – Nashvilles Playoff-Held, der nicht mal einen eigenen Spind hat

SC Bern – bitte ein ausländischer Flügel mit der Postur von Simon Moser

Eine schwedische Zaubermaus ist auch auf der Liste der möglichen SCB-Ausländer. Aber Sportchef Alex Chatelain lässt sich Zeit.

Der SCB braucht noch einen ausländischen Flügelstürmer. Klotens Drew Shore (26) war beim SCB ein sehr ernsthaftes Thema. Immerhin hat jader Kanadier in der letzten Qualifikation in 50 Spielen 24 Tore und 24 Assists erzielt. «Ja, es stimmt, wir waren an ihm interessiert» bestätigt Alex Chatelain. «Aber er möchte als Center und nicht als Flügel spielen und deshalb waren wir für ihn kein Thema mehr. In Zürich hat er in der Centerposition weniger Konkurrenz als bei uns.».

Was Alex Chatelain nicht …