Die Anti-Fast-Food Insel: Wo Junkfood in Zukunft fern bleibt

Vom Tellerwäscher zum grössten Pizza-Kurier der Schweiz: «Ich dachte, ich bin der King»

Rocco Delli Colli kam mit nichts aus Italien in die Schweiz und ist heute Chef des Pizza-Kurier-Imperiums Dieci. Noch immer ist er hungrig und will seine Kette in alle Landesteile ausweiten. Im Interview spricht der Einwanderer über Maradona, das Scheitern und erklärt das Dieci-Emblem.

Dieci heisst der grösste Pizza-Kurier der Schweiz. 24 Filialen zählt die Firma schon jetzt und sie wird weiter expandieren – in die Westschweiz und ins Tessin. Zum Erfolg gebracht hat das Unternehmen der italienische Einwanderer Rocco Delli Colli. Über ihn selber ist fast nichts bekannt. Deshalb traf ihn watson im Ristorante Dieci direkt am See in Rapperswil.

Die Marke Dieci kennt heute jeder, die Erfolgsgeschichte jedoch nur wenige. Wie hat sie angefangen?Rocco Delli Colli: Während meiner …