Offenbar neue Luftangriffe auf syrisches Ost-Ghuta trotz Waffenruhe

Im Syrienkrieg hat die vom Uno-Sicherheitsrat beschlossene Waffenruhe offenbar noch keine Wirkung. Regierungstruppen bombardierten am Sonntagmorgen nach Angaben von Aktivisten erneut die Rebellenhochburg Ost-Ghuta.

Die Luftwaffe habe am Morgen zwei Angriffe auf das Gebiet am Rande der Hauptstadt Damaskus geflogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Angriffe trafen demnach Randbezirke von Duma, der grössten Stadt in Ost-Ghuta.

Der Uno-Sicherheitsrat hatte am Samstag eine Resolution für eine unverzügliche, 30-tägige Feuerpause verabschiedet. Auch Russland, Verbündeter des syrischen Regimes, stimmte der Waffenruhe zu. (sda/afp)

