Mehrfamilienhaus in Aarburg AG wegen nächtlichen Brands evakuiert

Ein Brand hat in der Nacht auf Montag in einem Mehrfamilienhaus in Aarburg im Kanton Aargau eine Wohnung zerstört. Mehrere Dutzend Personen wurden vorsorglich vorübergehend aus dem Gebäude in Aarburg evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

Das Feuer brach gegen Mitternacht in der obersten Wohnung des Hauses an der Bifangstrasse aus, wie ein Mitarbeiter der Einsatzzentrale der Aargauer Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Mehrere Ortsfeuerwehren standen demnach im Einsatz. Die Rettungskräfte konnten das Feuer rasch löschen.

Rund 20 Wohnungen wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert, wie das Onlineportal «20 Minuten» unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete. Mehrere Dutzend Personen hätten geweckt werden müssen.

Nach zwei Stunden war der Löscheinsatz laut Polizei beendet. Bis auf die Bewohner der vom Brand zerstören Wohnung konnten alle Personen noch in der Nacht wieder ins Haus zurückkehren.

Das Feuer richtete beträchtlichen Sachschaden an. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. (sda)