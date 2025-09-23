bedeckt11°
Polestar bricht mit seinem neuen SUV einen Rekord

Polestar 3 Long Range Single Motor
Bis zu 706 km WLTP-Reichweite für den chinesisch-schwedischen Familien-SUV.bild: Polestar

Polestar bricht mit seinem neuen SUV einen Rekord

Polestar erweitert die Palette seines Elektro-SUV um eine Version, die vor allem Vielfahrer*innen ansprechen könnte: den Polestar 3 Long Range Single Motor. Er ist der erschwinglichste und kann zugleich die längste Strecke zurücklegen. Denn er bietet bis zu 706 km WLTP-Reichweite.
23.09.2025, 08:0123.09.2025, 08:01
Jérôme Marchon

Bereits 2024 waren Bestellungen dieser Einstiegsvariante möglich, jedoch ohne offizielle Zahlen oder Produktionsstart. Es wurde vorsichtig von einer Reichweite von 650 km gesprochen. Der Polestar 3 Long Range Single Motor hat seine Versprechen mehr als erfüllt: Er schafft locker mehr als 700 km.

Polestar 3 Long Range Single Motor
Nur sehr wenige ästhetische Details unterscheiden diese Single-Motor-Version von ihren Kollegen mit zwei Motoren.bild: Polestar

Unter dem Boden befindet sich die gleiche 111-kWh-Batterie wie in der Version mit zwei Motoren. Und die gute Nachricht ist, dass die Schnellladung unverändert geblieben ist: immer noch 250 kW, immer noch von 10 auf 80 % in einer halben Stunde.

Polestar 3 Long Range Single Motor
Natürlich, er ist nicht ganz so schnell, aber dafür umso ausdauernder!bild: Polestar

Der Unterschied ist, dass diese Version mit nur einem Motor auskommt, der im Heck platziert ist: 220 kW (299 PS) und 490 Nm. Damit beschleunigt er in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Nicht langsam, aber natürlich weniger explosiv als die 5 Sekunden des Dual Motor oder die 4,7 Sekunden der Version Performance.

Weniger Watt, mehr Reichweite

Was der Single Motor bei der Geschwindigkeit aufgibt, gewinnt er bei der Reichweite und beim Preis zurück. Die Zahlen sprechen für sich: 706 km WLTP für diese Version, 632 km für den Dual Motor, 560 km für den Performance.

Polestar 3 Long Range Single Motor
Eine schöne Leistung, wenn man die Grösse und das Gewicht des Polestar 3 (2,4 Tonnen) bedenkt.bild: Polestar

Die Preise für den Polestar 3 beginnen bei 78 800 Franken – 7000 Franken weniger als bei der Version mit zwei Motoren und 14 000 Franken weniger als bei der Version mit zwei Motoren und Performance-Paket.

An Bord: skandinavisch, technisch und schlicht

Im Interieur dieser Basisversion ist alles wie gewohnt: Der Innenraum bleibt der Polestar-DNA treu, mit minimalistischem Design, nachhaltigen Materialien und einem hochwertigen Lichtambiente. Das Armaturenbrett wird von einem grossen vertikalen 14,5-Zoll-Bildschirm dominiert, der von Android Automotive angetrieben und durch ein Head-up-Display ergänzt wird.

Polestar 3 Long Range Single Motor
bild: Polestar

Dreizonen-Klimaanlage, Sitzheizung, USB-C-Anschlüsse überall: Alles, was man von einem Premium-SUV erwartet, ist vorhanden, einschliesslich eines modularen Kofferraums, dessen Volumen sich bei umgeklappten Rücksitzen von 484 auf 1411 Liter erhöht, und eines 32 Liter fassenden «Frunk» unter der Motorhaube.

Polestar 3 Long Range Single Motor
Ein besonders geräumiger Kofferraum.bild: Polestar

Ein Rekord unter realen Bedingungen

Um bekannt zu werden, hat der Polestar 3 Long Range Single Motor einen Volltreffer gelandet: 935,44 km mit einer einzigen Ladung. Und zwar nicht auf einer geschlossenen Rennstrecke mit extremer Eco-Drive-Fahrweise, sondern auf offenen Strassen in Grossbritannien, bei typisch englischem Wetter, mit Verkehr, roten Ampeln und allem, was dazugehört.

Polestar 3 Long Range Single Motor
Ein offiziell vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigter Streckenrekord.bild: Polestar

Der streng serienmässige SUV mit 20-Zoll-Felgen und Michelin Sport 4 EV fuhr 22 Stunden und 57 Minuten, bevor er zum Stehen kam, und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 12,1 kWh/100 km. Eine beeindruckende Zahl für ein 2,4 Tonnen schweres und 4,9 Meter langes Fahrzeug.

Nach 706 km noch 20 % Batterie

Offiziell wurde die WLTP-Reichweite von 706 km erreicht, wobei sich noch 20 % der Energie in der Batterie befanden. Als er auf null war, schaffte es der SUV sogar, weitere 12,8 km zu einer Ladestation zu fahren.

Polestar 3 Long Range Single Motor
Auch wenn ein Pannenhilfsfahrzeug der berühmten englischen Automotive Association (AA) nach dem Rechten sah, brauchte der Polestar 3 Long Range Single Motor seine Dienste nicht.bild: Polestar

Ein Beweis dafür, dass der Polestar 3 nicht mit seinen Zahlen blufft und bereit ist, Kilometer zurückzulegen, ohne seinen Fahrer*innen Sorgen zu bereiten.

Jérôme Marchon ist ...

... seit seiner frühesten Kindheit ein leidenschaftlicher Auto-Fan. Seine berufliche Karriere begann er in der Finanzbranche, trug aber schon früh zum Aufbau eines Auto-Blogs bei – bis er schliesslich seinen eigenen Blog gründete. Sein weiterer Weg führte ihn in die Chefredaktion der «Revue Automobile». Seit 2018 ist er freiberuflich tätig und schreibt für verschiedene Auto- und allgemeine Print- und Digital-Medien in der Schweiz und im Ausland. Jérôme Marchon arbeitet auch als Übersetzer und Berater für redaktionelle Inhalte für Automobilveranstaltungen und Autohersteller.

Editorial Bild
Mehr anzeigen
