Der Bundesrat bei seiner Bundesratsreise in Rapperswil-Jona SG. Bild: keystone

Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste

Mehr «Schweiz»

Verteidigungsminister Martin Pfister ist laut einer Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» neu der beliebteste Bundesrat. Auf Platz zwei folgt Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Damit liegen der amtsjüngste und der amtsälteste Bundesrat auf den Spitzenplätzen. Auf dem dritten Platz folgt wie bereits im September 2023 Energieminister Albert Rösti.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter muss sich weiterhin mit dem vierten Platz begnügen. Auf den Plätzen fünf bis sieben folgen Justizminister Beat Jans, Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider und Aussenminister Ignazio Cassis. Baume-Schneider hat sich im Vergleich zu vor zwei Jahren wenigstens um einen Platz verbessert, während Cassis zurückgefallen ist.

1. Martin Pfister. Note: 3.89

2. Guy Parmelin. Note: 3.84

3. Albert Rösti. Note: 3.63



4. Karin Keller-Sutter. Note: 3.51

5. Beat Jans. Note: 3.31

6. Elisabeth Baume-Schneider. Note: 3.14

7. Ignazio Cassis. Note: 3.01

Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der Schweizer Exekutive laut der Umfrage gesunken. Auch die Popularität der einzelnen Bundesräte hat abgenommen. Für die Wahlumfrage hat das Forschungsinstitut Leewas im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia diesen September 14’775 Personen aus der ganzen Schweiz befragt. (sda)