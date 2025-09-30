Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein

Ach jeh! Der Summer of Love 2025 hat sich nur wenige Tage nach der Märchenhochzeit von Selena Gomez entschlossen, sein Leben auszuhauchen und einem tristen Herbst Platz zu machen. Der grosse mystische Liebesbaum lässt seine ersten Blätter fallen. Die Betroffenen: Nicole Kidman und Keith Urban. Wer hätte das gedacht? Überhaupt niemand! Nie! Never ever!

Seit 20 Jahren und neun Monaten waren die Australierin und der Australo-Amerikaner (nennt man das so?) zusammen, seit etwas mehr als 19 Jahren verheiratet, Eltern von zwei Töchtern, Besitzer einer Farm in Nashville, einer Farm in Australien, zweier Wohnungen in Sydney und einer Wohnung in Manhattan. Und von 250 Millionen (sie) und 75 Millionen Dollar (er).

2017 in Cannes. Bild: EPA/GETTY IMAGES

Sie half ihm, seine Alkoholsucht zu bewältigen, er gab ihr – nach einer eher schwierigen ersten Ehe mit Tom Cruise und kürzeren Stunts mit Lenny Kravitz und Rapper Q-Tip – den Glauben an die ganz grosse Fürimmerliebe zurück.

Der Country-Star und die Schauspielerin gehörten in diesen zwei Jahrzehnten, so schien es, zu den glücklichsten Paaren überhaupt, dauerverliebt, vollverknallt, Händchen haltend und küssend auf allen möglichen roten Teppichen.

2008 beim Australian Open in Melbourne. Bild: imago

Beiden ging es miteinander sichtlich besser als zuvor ohne einander. Er war wieder ein gesunder Mann und Musiker und ihre Karriere zwirbelte sich plötzlich in unglaubliche Sphären, sie war beliebt und begehrt wie nie, die Streamer entdeckten sie für Filme und Serien, sie wurde zur Produzentin, und Indie-Filme wie «Babygirl» machte sie trotzdem immer noch. 2024 war sie laut «Forbes» die bestverdienende Schauspielerin der Welt. Und jetzt? Soll die Liebe tot sein.

Jedenfalls berichteten dies in der Nacht auf heute Dienstag viele mehr oder weniger seriöse amerikanische und britische Medien von TMZ bis zur BBC: Anonymen Quellen zufolge soll Urban das gemeinsame Zuhause in Nashville verlassen haben und in ein anderes Haus – ebenfalls in Nashville – gezogen sein. Sein engeres Umfeld soll schon länger von der bevorstehenden Trennung gewusst haben. Kidmans engeres Umfeld nicht. In den letzten Monaten habe sie zudem beruflich bedingt in London gelebt, wo Urban sie nie besucht habe. Noch im Juni postete sie Geburtstagswünsche an ihren Schatz, er quittierte sie mit einem roten Herzen. Ach je.

