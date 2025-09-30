wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Kidman und Urban sollen getrennt sein – der Summer of love ist am Ende

Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein

30.09.2025, 10:2530.09.2025, 10:25

Ach jeh! Der Summer of Love 2025 hat sich nur wenige Tage nach der Märchenhochzeit von Selena Gomez entschlossen, sein Leben auszuhauchen und einem tristen Herbst Platz zu machen. Der grosse mystische Liebesbaum lässt seine ersten Blätter fallen. Die Betroffenen: Nicole Kidman und Keith Urban. Wer hätte das gedacht? Überhaupt niemand! Nie! Never ever!

Seit 20 Jahren und neun Monaten waren die Australierin und der Australo-Amerikaner (nennt man das so?) zusammen, seit etwas mehr als 19 Jahren verheiratet, Eltern von zwei Töchtern, Besitzer einer Farm in Nashville, einer Farm in Australien, zweier Wohnungen in Sydney und einer Wohnung in Manhattan. Und von 250 Millionen (sie) und 75 Millionen Dollar (er).

epa05982496 Australian actress Nicole Kidman and her husband singer Keith Urban leave the premiere of &#039;The Killing of a Sacred Deer&#039; during the 70th annual Cannes Film Festival, in Cannes, F ...
2017 in Cannes.Bild: EPA/GETTY IMAGES

Sie half ihm, seine Alkoholsucht zu bewältigen, er gab ihr – nach einer eher schwierigen ersten Ehe mit Tom Cruise und kürzeren Stunts mit Lenny Kravitz und Rapper Q-Tip – den Glauben an die ganz grosse Fürimmerliebe zurück.

Diese 10 neuen Promi-Paare machen das Sommerloch zum Summer of Love

Der Country-Star und die Schauspielerin gehörten in diesen zwei Jahrzehnten, so schien es, zu den glücklichsten Paaren überhaupt, dauerverliebt, vollverknallt, Händchen haltend und küssend auf allen möglichen roten Teppichen.

Nicole Kidman, Keith Urban, 2008, Australian Open
2008 beim Australian Open in Melbourne.Bild: imago

Beiden ging es miteinander sichtlich besser als zuvor ohne einander. Er war wieder ein gesunder Mann und Musiker und ihre Karriere zwirbelte sich plötzlich in unglaubliche Sphären, sie war beliebt und begehrt wie nie, die Streamer entdeckten sie für Filme und Serien, sie wurde zur Produzentin, und Indie-Filme wie «Babygirl» machte sie trotzdem immer noch. 2024 war sie laut «Forbes» die bestverdienende Schauspielerin der Welt. Und jetzt? Soll die Liebe tot sein.

Neujahr 2025 in Nashville

Jedenfalls berichteten dies in der Nacht auf heute Dienstag viele mehr oder weniger seriöse amerikanische und britische Medien von TMZ bis zur BBC: Anonymen Quellen zufolge soll Urban das gemeinsame Zuhause in Nashville verlassen haben und in ein anderes Haus – ebenfalls in Nashville – gezogen sein. Sein engeres Umfeld soll schon länger von der bevorstehenden Trennung gewusst haben. Kidmans engeres Umfeld nicht. In den letzten Monaten habe sie zudem beruflich bedingt in London gelebt, wo Urban sie nie besucht habe. Noch im Juni postete sie Geburtstagswünsche an ihren Schatz, er quittierte sie mit einem roten Herzen. Ach je.

Nicoles Geburtstagsgruss

(sme)

Meryl Streep taucht plötzlich an der Fashion Week auf

Video: watson/Michael Shepherd
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 21 vermutlich lustigsten (und schrägsten) Tinder-Profile
1 / 23
Die 21 vermutlich lustigsten (und schrägsten) Tinder-Profile
bild via imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kuriose Liebesgeständnisse: Das ist der neue TikTok-Trend «Hear-Me-Out-Cake»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
WM-Silberheld Knak wechselt nächste Saison zum ZSC + Ljunggren zurück in Fribourg
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
«Wenn ich über unsere Zukunft sprechen will, sagt sie nur ‹mal luege›»
Hi zusammen
Zur Story