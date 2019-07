Autofahrerin stirbt bei Frontalkollision auf A3 am Walensee



Autofahrerin stirbt bei Frontalkollision auf A3 am Walensee

Bei einer Frontalkollision auf der Autobahn A3 am Walensee ist am Montag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie hatte in einem Baustellenbereich ein entgegenkommendes Auto eines Ehepaares gerammt. Die beiden 81-jährigen Insassen im zweiten Wagen wurden verletzt.

Zum Unfall kam es kurz vor 20 Uhr auf der Südspur vor dem Fratten-Tunnel, wie die St. Galler Kantonspolizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Die 25-jährige Frau aus dem Kanton St. Gallen war von Walenstadt in Richtung Murg unterwegs und fuhr aus unbekannten Gründen trotz Lichtsignalen mit ihrem Auto auf den für sie gesperrten und für den Gegenverkehr freigegeben Fahrstreifen. Danach kam es zum Zusammenprall mit dem korrekt entgegenkommenden Wagen.

Wegen Bauarbeiten war auf der Autobahn die Nordspur zum Unfallzeitpunkt gesperrt, die Autos rollten im Gegenverkehr über die Südspur.

Die Frau, die laut Polizei den Unfall verursachte, starb noch auf der Unfallstelle. Die Fahrerin im anderen Wagen musste durch die Feuerwehr mittels Spezialwerkzeugen aus ihrem Auto befreit werden. Die Verletzten wurden laut Angaben eines Polizeisprechers mit zwei verschiedenen Helikoptern in ein Spital geflogen.

Die Autobahn zwischen Murg und Walenstadt war während mehrerer Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (sda)

