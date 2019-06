18 Kilometer Stau am Gotthard - über drei Stunden Wartezeit



Wie jedes Jahr an Pfingsten staut sich am Gotthard Richtung Süden der Verkehr. Kurz nach 10 Uhr am Samstag war die Warteschlange vor dem Gotthard-Nordportal 18 Kilometer lang.

Dies bedeutet für die Reisenden eine Wartezeit von bis zu drei Stunden und 20 Minuten, wie der TCS meldete. (sda)