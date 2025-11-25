Die Partie der Swiss League zwischen dem HC Thurgau und dem EHC Basel, die am Dienstagabend im Rahmen der 23. Runde hätte ausgetragen werden sollen, musste kurzfristig abgesagt werden.
Wie die beiden Klubs auf ihrer Website mitteilen, verfügen die Basler aufgrund von Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen derzeit nicht über genügend lizenzierte Spieler, um zu dieser Partie anzutreten.
Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt. (nih/sda)
