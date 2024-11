Herzlich willkommen hinter den Kulissen unserer Wahlgrafik

«Angelegenheiten von grosser Bedeutung sollten mit Gelassenheit angegangen werden. Dinge von geringer Bedeutung hingegen mit grosser Ernsthaftigkeit.» japanische weisheit

Oi!

You've made it!

Du hast sie gefunden! Die Treppe hinter die Kulissen unserer Wahlgrafik. Hier updaten kleine digitale Arbeiter hunderte Zahlen, färben Bundesstaaten korrekt ein, und legen hin und wieder Gifs über die Kandidatenporträts.

Monatelang arbeiteten wir an unserer Wahlgrafik. Und in Rücksicht der japanischen Weisheit verbrachten wir Dutzende Feierabenden an den Animationen der beiden Kandidaten. Alles nur, damit du möglichst übersichtlich und unterhaltsam erfährst, wie die Welt zugrunde geht.

Nein. So schlimm ist es natürlich nicht. Remember: Die Angelegenheiten von grosser Bedeutung mit Gelassenheit angehen!

Offensichtlich setzt du das bereits um. Denn während die Welt den Atem anhält und mit zitternden Knien dem Wahlausgang in den USA entgegenfiebert, hast du genügend oft auf eines unserer Kandidatenporträts geklickt, um das Easteregg freizuschalten.

Das ist richtig abgebrüht. Abgebrüht und cool. Cool wie Fonzie. Er wäre stolz auf dich.

Ähnlich cool wie du und der Fonz sind unsere Gifs – behaupten wir jetzt einfach mal. Diese Behauptung ist an und für sich wieder uncool – obwohl ein unbeschwerter Umgang mit der eigenen Coolness auch wieder cool ist.

Definitiv uncool ist aber ein Gespräch über Coolness – und deshalb hängen wir jetzt unsere Gifs in grosse Auflösung ohne weiteren Kommentar hier unten an.

Zum Glück begannen wir sehr früh mit den Animationen. So hat es auch für welche mit Joe Biden gereicht. Die findest du hier.

Harris lols

Harris zeigt ihr wahres Gesicht

Harris wundert sich

Harris' Hypothek

Trump zeigt sein wahres Gesicht

Trump ist ratlos

Trump reagiert auf Harris' Gelächter

Trumps Fastfood