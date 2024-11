Mit diesen Biden-GIFs wollten wir euch unterhalten

Bald sind Wahlen. Und damit beginnt stundenlanges Warten auf Zahlen, Resultate und Hochrechnungen – und vermutlich auch Gerichtsentscheide. Dass es dabei bei uns auf der Redaktion durchaus zu Stress und Hektik kommen kann, werdet ihr da draussen nicht mitbekommen. Ihr könnt so gelassen, wie es die Dramatik der Situation zulässt, auf unsere schöne Grafik starren, bisschen herumklicken, euch die Zeit vertreiben. Mit unserer Wahlgrafik werdet ihr bestens informiert sein ..., bis die neue Würdenträgerin oder der neue Würdenträger gewählt ist.

So sah unsere Grafik 2020 aus. Ich kann euch versichern: 2024 wird sie einiges hübscher, durchdachter, informativer, interaktiver, cleverer – halt einfach besser. bild: watson.ch

Damit dich unsere schöne Grafik nicht einfach nur stundenlang leblos anstarrt, hatten wir schon 2020 ein kleines Feature eingebaut: Ein Klick auf eines der Kandidatenportraits löste eine Sprechblase aus. So sagte Trump beispielweise «Covfefe», oder «Hamberders!».

Wie bereits versprochen, wird unser diesjähriges Wahlgrafikelement noch hübscher, durchdachter, informativer, cleverer – und eben auch noch interaktiver. Konkret bedeutet das: Erneut sind die beiden Kandidaten klickbar. Doch statt einer popligen Sprechblase löst man damit in diesem Jahr eine kurze Animation aus.

So hätte unser Biden 2024 ausgesehen. Doch er wurde zum Glück ersetzt. bild: watson

Wer schon einmal animiert hat, weiss: So ein kleines Filmchen kreiert man nicht an einem halben Nachmittag. Auch wenn es sich dabei nur um Pixelanimationen handelt. Deshalb begannen wir früh genug damit. Nur in diesem Fall war genug früh zu früh. Ihr kennt den Rest der Geschichte.

Kurz vor der Fertigstellung des dritten Biden-GIFs nuschelte sich Joe Biden gegen Donald Trump dermassen unvital durch die TV-Debatte, dass er wenige Tage später bekannt geben musste, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antreten werde. So weit, so gut. Die Welt atmete hörbar auf. Doch meine Joe-Biden-GIFs waren für die Tonne.

Damit die stundenlange Arbeit nicht komplett für die Katz war, hängen wir die Biden-GIFs hier als kleinen Teaser an. Die Harris- und Trump-GIFs gibt es dann während der Wahlen.

SOS

Sleepy Joe

Classic Biden

Und wenn ihr nun glaubt, wir seien arg böse mit dem alten Mann ins Gericht gegangen, dann wartet nur die Trump- und Harris-GIFs ab. In dem Sinne: Mögen die Wahlen endlich beginnen.

Und weil du es bis hierhin geschafft hast, noch der Hinweis zu einem kleinen Easter-Egg. Es könnte ja sein, dass wiederholtes Anklicken der Kandidaten auf unserer Wahlgrafik 2024 noch mehr auslöst als nur ein GIF. Vielleicht. Unter Umständen. Maybe.