Erdbeben der Stärke 3,7 in Rom deutlich zu spüren



Erdbeben der Stärke 3,7 in Rom deutlich zu spüren

Ein Erdbeben der Stärke 3.7 war am Sonntagabend in Rom klar zu spüren. Das Epizentrum in einer Tiefe von 9 Kilometern lag 14 Kilometer östlich der Hauptstadt, teilte das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mit. Schäden wurden zunächst keine gemeldet.

Die römische U-Bahn wurde in der Folge aber teilweise für Sicherheitsüberprüfungen gesperrt. Bei der Feuerwehr riefen zahlreiche besorgte Bürger an.

Das Erdbeben war vor allem in höheren Gebäuden in Rom zu spüren. Auch in der früher von schweren Beben heimgesuchten Region Abruzzen waren die Erschütterungen zu spüren. (sda/apa)