Polizei in Niederlanden fahndet nach 37-jährigem Mann



Bei dem Anschlag in der niederländischen Stadt Utrecht sind nach den Worten des Bürgermeisters drei Menschen ums Leben gekommen. Ausserdem seien neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, sagte Jan van Zanen am Montag in einer Videobotschaft.

Die Polizei fahndet unterdessen nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein, teilte die Polizei auf Twitter mit. Sie veröffentlichte auch ein Foto des Mannes aus der Strassenbahn. Wer den Gesuchten sehe, solle sich ihm nicht nähern, sondern die Polizei rufen.

Das Foto des Verdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Zu sehen ist ein Mann in einer Strassenbahn, der eine blaue Jacke trägt. Der Schütze aus der Strassenbahn hatte nach dem Angriff fliehen können. Die Polizei schloss jedoch zunächst nicht aus, dass es mehrere Angreifer gab.

Die Menschen in der Stadt wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Universität Utrecht, Kitas und Schulen schlossen ihre Türen. Alle sollten in den Gebäuden bleiben, Eltern sollten ihre Kinder vorerst nicht abholen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bezeichnete die Schüsse in einer Strassenbahn in Utrecht als Anschlag. Rutte schloss in einer kurzen Pressekonferenz in Den Haag einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

«Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden», sagte Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. «Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation.» Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. «Wir werden nie vor Intoleranz weichen», sagte der Mitte-Rechts-Politiker.

Die Terrorwarnung für Utrecht wurde auf die höchste Stufe erhöht. Die Militärpolizei verschärfte nach eigenen Angaben zudem die Sicherheitsvorkehrungen für Flughäfen und wichtige Gebäude in den Niederlanden.

Die Stadt Utrecht liegt im Zentrum der Niederlande, rund 50 Kilometer südöstlich von Amsterdam und 90 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Mit rund 353'000 Einwohnern ist sie die viertgrösste Stadt im Land. 142'000 Utrechter Bürger haben einen Migrationshintergrund - 49'000 aus westlichen und 93'000 aus anderen Ländern.

Seit den Kommunalwahlen im März 2018 ist die grüne Partei GroenLinks stärkste Partei in Utrecht. Allerdings zog bei der Wahl erstmals auch die Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Stadtrat ein. (sda/afp/dpa)