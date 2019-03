Stadler Rail will in den nächsten Monaten an die Börse



Der Zughersteller Stadler Rail will an die Börse gehen. Der Gang aufs Parkett sei in den nächsten Monaten geplant, vorbehaltlich des Marktumfeldes, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Peter Spuhler soll auch nach dem Börsengang grösster Aktionär und Verwaltungsratspräsident bleiben. (sda/awp)