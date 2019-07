Mindestens 26 Tote bei Schiffsunglück vor Honduras



Mindesten 26 Menschen sind bei einem Schiffsunglück in der Karibik ums Leben gekommen. 47 Menschen hätten den Untergang des «Capitán Waly» am Mittwoch überlebt, sagte ein Sprecher der Streitkräfte von Honduras am Mittwoch vor Journalisten.

Das Schiff hatte den Hafen von Gracias a Dios für die Eröffnung der Hummerfisch-Saison verlassen und sank aus unbekannten Gründen in der Nähe der Insel Cayo Gorda, etwa 30 oder 40 Seemeilen vom Hafen entfernt, sagte der Sprecher. Die Ursache des Unglücks war nach seinen Angaben zunächst unbekannt.

Der Kapitän des Schiffes starb, nachdem er die Rettungskräfte alarmiert hatte, wie honduranische Medien berichteten.

Nur Stunden zuvor hatte die Marine von Honduras nach eigenen Angaben rund 40 Fischer gerettet, nachdem deren Boot in derselben Gegend vor der Küste des mittelamerikanischen Landes gesunken war. (sda/dpa/afp)