Das Schweizer Frauen-Team reagiert an der EM in Lohja im Süden Finnlands auf zwei Niederlagen in Folge mit dem 8:4 gegen Deutschland und steht nach fünf Runden mit 3:2 Siegen da.
Die Schweizer Männer haben nach der Niederlage gegen Weltmeister Schottland die gleiche Bilanz. Diese kassierten am Abend gegen Schottland im Duell der beiden WM-Finalisten wie im Titelkampf vom vergangenen April eine Niederlage. Nach neun Ends gaben sie sich beim Stand von 4:8 den Briten um den herausragenden Skip Bruce Mouat – zweifacher Weltmeister und vierfache Europameister – geschlagen. Mit einem Dreierhaus im dritten End brachten die Schotten den Match unter Kontrolle. (lyn/sda)
