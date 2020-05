Ist deine Katze ein Cyborg? Diese 10 Hinweise verraten es



Deine Belohnung: 10 Hinweise, die darauf hindeuten, dass deine Katze ein Cyborg ist



Natürlich, du liebst deine Katze über alles. Aber mal ehrlich: Kommt sie dir manchmal nicht auch etwas merkwürdig vor? Steht sie plötzlich hinter dir, ohne dass du es bemerkt hast? Sitzt sie manchmal einfach nur da und starrt dich minutenlang an? Oder macht sie zwischendurch einfach Sachen, die so nicht typisch Katze sind? Dann ist sie womöglich ein Cyborg! Diese zehn Punkte helfen dir dabei, herauszufinden, ob du mit einer Roboterkatze in einem Haushalt wohnst.

Die Augen deiner Katze leuchten, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

Moment mal, du musst deine Katze aufladen?! O_o bild: pinterest

Deine Katze meidet Wasser wie die Pest.

Weil die Elektronik ja nicht nass werden darf! bild: giphy

Der beste Freund deiner Katze ist ein Roboterstaubsauger.

Keine normale Katze würde das aushalten! bild: giphy

Du findest deine Katze schlaff herumliegend in deinem Wohnzimmer vor.

Vermutlich hat sie ihren Akku etwas überstrapaziert und muss ihn zuerst wieder regenerieren. bild: humor.li

Deine Katze landet jedes Mal auf ihren vier Pfoten.

Die eingebauten Sensoren richten die Cyborg-Katze immer perfekt aus. gif: imgur

Deine Katze sitzt in einer komischen Position reglos im Zimmer.

Vermutlich startet sie sich gerade neu, um ein Update zu installieren. bild: imgur

Oder du kommst ins Wohnzimmer und deine Katze macht gerade das.



Tierärzte sind sich einig, dass normale Katzen keine Senkrechtstarts beherrschen. gif: imgur

Deine Katze ist stärker als du!

Spätestens jetzt solltest du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass deine Katze womöglich ein Cyborg ist. gif: imgur

Du willst an deinen Computer und findest DAS vor

Vermutlich schlachten sie ihn gerade aus, um an ein Ersatzteil zu kommen.

bild: imgur

Deine Katze hat keine Angst vor Gurken!!!

Einen eindeutigeren Beweis kann es ja wohl nicht geben!!! gif: giphy

Umfrage Ist deine Katze ein Cyborg? Ja, ich bin mir ziemlich sicher.

Ich hab da einen Verdacht.

Nein.

Abstimmen 1,051 Ja, ich bin mir ziemlich sicher. 47%

Ich hab da einen Verdacht. 43%

Nein. 9%

Herzlichen Glückwunsch! Du hast hiermit ein alternatives Ende der Cute News gefunden. Behalte es aber für dich, um den anderen den Spass nicht zu verderben.

Hier noch eine Slideshow mit Katzen, die sich richtig gut tarnen können.



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren: