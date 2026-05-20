USA gewinnt im Penaltyschiessen – Deutschland bleibt an der WM sieglos

Die Tabelle:

Deutschland ist nach drei Spielen an der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz noch immer punktlos. Am Montagabend kassierte das Team von Harold Kreis gegen den WM-Gastgeber eine 1:6-Klatsche, zuvor hatte es Finnland (1:3) und Lettland (0:2) unterlegen. Jetzt geht es gegen die schwächelnde USA, die erst einen Sieg und damit drei Punkte auf dem Konto hat.

Der Olympiasieger unterlag der Schweiz zum Auftakt am Freitagabend 1:3 und musste sich am Montag auch Finnland (2:6) geschlagen geben. Der einzige Sieg gelang bisher gegen Grossbritannien, im Kampf um die Viertelfinals wäre ein weiterer Erfolg gegen Deutschland am heutigen Mittwochabend wichtig. Erstmals wird dann auch Matthew Tkachuk dabei sein – er ist der einzige im US-Team, der auch beim Triumph bei Olympia dabei war.

Das Spiel kannst du hier ab 20.20 Uhr ebenso wie die Partie Schweden – Slowenien aus der Gruppe B im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)