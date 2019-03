Verletzte nach Schüssen in Tram in niederländischer Stadt Utrecht



In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen in einer Strassenbahn durch Schüsse verletzt worden. Hintergründe und Zahl der Verletzten waren aber zunächst unklar.

«In einer Strassenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Täter sei auf der Flucht. Der Vorfall passierte um 10.45 Uhr in einer Strassenbahn am Platz des 24. Oktober. Der Platz an der Strassenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt.

Laut Medienberichten soll mindestens ein Mensch getötet worden sein. Das meldeten das niederländische Radio sowie die Nachrichtenagentur ANP. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

Die Polizei prüft im Zusammenhang mit den Schüssen in Utrecht auch einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei auf Twitter mit. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen..

Nach den Schüssen in Utrecht äusserte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer «beunruhigenden» Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden. (sda/reu/dpa/afp)