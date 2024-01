Spionageverdacht: Polizei durchsucht Ferienhaus und Büros von Bolsonaro-Sohn

Auf der Suche nach Beweisen für einen illegalen Spionagering hat die brasilianische Polizei das Ferienhaus und die Büros eines Sohns von Ex-Präsident Jair Bolsonaro durchsucht. Die Beamten sollten unter anderem Computer und Mobiltelefone von Carlos Bolsonaro beschlagnahmen, wie es in dem am Montag von dem Nachrichtenportal G1 veröffentlichten Durchsuchungsbeschluss hiess. Im Fernsehen war zu sehen, wie Carlos und Jair Bolsonaro nach der Durchsuchung das Ferienhaus der Familie in der Ortschaft Angra dos Reis verliessen.

Carlos Bolsonaro und sein Vater Jair. Bild: keystone

Nach Angaben der Bundespolizei richten sich die Ermittlungen gegen Parallelstrukturen innerhalb des Geheimdienstes Abin, die während der Amtszeit von Bolsonaro zwischen 2019 und 2022 illegal Informationen über politische Gegner gesammelt und Ermittlungen gegen die Kinder von Bolsonaro verhindert haben sollen. Es gehe nun darum, die Nutzniesser der unrechtmässig erworbenen Informationen zu ermitteln.

Carlos Bolsonaro ist seit 2001 Stadtrat in Rio de Janeiro und leitete Medienberichten zufolge während der Amtszeit seines Vater das so genannte Hass-Kabinett. Diese Gruppe im Präsidialamt soll Verleumdungskampagnen gegen politische Gegner organisiert und unter anderem Zweifel am brasilianischen Wahlsystem gestreut haben. (dab/sda/dpa)