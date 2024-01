Fans diskutieren über Gewicht von Neymar

Seit Oktober hat der Brasilianer kein Spiel mehr bestritten. Nun tauchten Fotos auf von ihm, die einige Fans zu einer Gewichtsdiskussion veranlasste.

Florian Vonholdt / t-online

Ein Artikel von

Brasiliens Fussball-Star Neymar fehlt seinem Verein Al-Hilal bereits seit mehreren Monaten wegen einer schweren Knieverletzung. Seine Rehabilitation und fussballfreie Zeit verbringt der 31-Jährige derzeit in seinem Heimatland, wo er auch im November an seinem verletzten linken Knie operiert worden war.

In Rio de Janeiro feierte am Wochenende eine andere brasilianische Fussball-Legende ihren 58. Geburtstag: Ex-Stürmer und Weltmeister Romario. Zu den Gästen zählte auch Neymar, dessen Auftritt bei einigen Fussball-Fans in Brasilien Fragen aufwarf.

Zu Videos und Bildern, die im Internet auftauchten, warfen einige User die Frage auf, ob der Dribbelkünstler sein Wettkampfgewicht verloren habe und einige Kilos zu viel mit sich herumtrage.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass Neymar einen Vollbart und weite Klamotten trägt. In der Tat: Sein Gesicht erscheint auf den Fotos fülliger, als man es von ihm gewohnt ist.

Neymar: Rückkehr nicht vor August

Eindeutig zu klären ist die Vermutung der Fans nicht. Auszuschliessen ist sie allerdings auch nicht. Neymar gilt schliesslich abseits des Platzes als Lebemann, dem auch mal spitzensportlergerechte Nahrung egal und Partys mit seinen Freunden wichtiger sind. Vor allem dann, wenn er sich gerade nicht in einer Wettkampfphase befindet.

Genügend Zeit, sich wieder in Form zu bringen und sein Idealgewicht zurückzuerlangen, hat Neymar allemal. Mit seiner Rückkehr auf den Fussballplatz wird laut seinen Ärzten frühestens im August gerechnet.

Neymar hatte sich Mitte Oktober beim Spiel mit der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Uruguay einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen.