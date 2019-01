66-jährige Frau in Aarau getötet - Fahndung nach Täterschaft läuft



Eine 66-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Aarau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Aargauer Kantonspolizei sucht auf Hochtouren nach der Täterschaft.

Die Frau sei schwer verletzt vor dem Hauseingang an der Erlinsbacherstrasse gefunden worden. Sie sei im Spital an ihren Verletzungen erlegen, bestätigte Polizeisprecher Roland Pfister am Freitag entsprechende Berichte von Onlinemedien.

Die Polizei fahndet nach der Täterschaft. Sie will im Laufe des Tages weitere Informationen zum Tötungsdelikt mitteilen. (sda)