Schweizer Airline «Germania» nun vollständig in Schweizer Besitz

Die Schweizer Germania Flug AG, an der die konkursite Germania bislang zu 40 Prozent beteiligt war, ist nun vollständig in Schweizer Besitz. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit, ohne die neuen Besitzverhältnisse detailliert offenzulegen. (sda/awp)