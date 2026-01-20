Nebel-4°
Polarlicht-Spektakel über dem Zürcher Nachthi

Video: watson/Elena Maria Müller

Polarlicht-Spektakel über dem Zürcher Nachthimmel

20.01.2026, 10:2620.01.2026, 10:34

In der Nacht auf Dienstag, 20. Januar 2026 konnte man in Teilen der Schweiz Polarlichter, auch Aurora Borealis oder Nordlichter genannt, beobachten. So auch auf dem Albispass in Zürich. Ausgelöst wurden die Polarlichter durch den heftigsten Sonnensturm seit 2003.

In der Schweiz kann man nur an etwa einem Prozent der Nächte Nordlichter beobachten. Es ist jedoch gut möglich, dass es dieses und nächstes Jahr mehr gibt. Denn der Sonnenfleckenzyklus – der sich alle elf Jahre wiederholt – ist an seinem Höhepunkt. Das bedeutet, dass die Sonnenaktivität zurzeit am höchsten ist und es dadurch auch vermehrt zu Sonnenstürmen kommt.

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Aufnahmen von der ISS zeigen seltene rote Polarlichter

Video: watson/hanna dedial
Video: watson/Aya Baalbaki
Video: watson
Mehr zum Thema
Nordlichter: So bunt kleidet sich die Natur im kargen Norden
1 / 12
Nordlichter: So bunt kleidet sich die Natur im kargen Norden
«Das Polarlicht (als Nordlicht am Nordpol wissenschaftlich Aurora borealis, als Südlicht am Südpol Aurora australis) ...», so lehrt uns Wikipedia, «... ist eine Leuchterscheinung (genauer ein Elektrometeor), die beim Auftreffen geladener Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre in den Polargebieten der Erde hervorgerufen wird.» ... Mehr lesen
quelle: catersnews / / 1078846
Nordlichter: Ein Naturereignis der besonderen Art
Video: srf
