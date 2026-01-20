Polarlicht-Spektakel über dem Zürcher Nachthi

Video: watson/Elena Maria Müller

Polarlicht-Spektakel über dem Zürcher Nachthimmel

In der Nacht auf Dienstag, 20. Januar 2026 konnte man in Teilen der Schweiz Polarlichter, auch Aurora Borealis oder Nordlichter genannt, beobachten. So auch auf dem Albispass in Zürich. Ausgelöst wurden die Polarlichter durch den heftigsten Sonnensturm seit 2003.

In der Schweiz kann man nur an etwa einem Prozent der Nächte Nordlichter beobachten. Es ist jedoch gut möglich, dass es dieses und nächstes Jahr mehr gibt. Denn der Sonnenfleckenzyklus – der sich alle elf Jahre wiederholt – ist an seinem Höhepunkt. Das bedeutet, dass die Sonnenaktivität zurzeit am höchsten ist und es dadurch auch vermehrt zu Sonnenstürmen kommt.

