Ein Nationalstürmer für Ambri – und auch noch der vorzeitige Liga-Erhalt?

Ambri ist die vergessene Überraschungsmannschaft der Liga. Und Sportchef Paolo Duca rüstet bereits für die kommende Saison auf.

Zwei Klubs haben sich in der jüngsten Vergangenheit zu einem radikalen Strategiewechsel entschlossen. Lausanne zur Flucht nach vorne mit nordamerikanischen Besitzern und einer Transfer-Offensive, bei der Geld keine Rolle spielt. Kein anderer Klub hat in den letzten zwei Jahren so viel investiert wie Lausanne. Die Waadtländer sind die Preistreiber der Liga. Aber sie haben die Playoffs verpasst.

Ambri geht genau den umgekehrten Weg. Im letzten Sommer hat Ambris grosser Vorsitzende Filippo Lombardi …