Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches hierzulande?

Wisst ihr es? Asking for a friend.

Preiskrieg vonseiten der Grossverteiler; Pfünderli zum Dumping-Preis und dergleichen. Derweil chrampft ein selbstständiger Beck geschlagene 6 Tage die Woche 12 Stunden am Tag – öh, Verzeihung – die Nacht:

Uff, ist das hart.

Wollen wir das Billig-Brot from Supermarkt, weil wir halt auch – wie alle – aufs Geld achten müssen? Oder möchten wir lieber etwas ausgeben beim Kleinbetrieb, ... wo man weiss, wo das Geld auch hinkommt?

Die Debatte läuft noch – auch in der watson-Kommentarspalte. Derweil, wenngleich nicht das Hauptthema an sich, stach eine Beobachtung aber hervor:

Oho – offenbar ein Thema!

In New York geht man in einen altehrwürdigen Jewish Deli und lässt sich eine der legendären Sandwich-Kreationen zubereiten – Reuben Sandwich und dergleichen. In London machst du einen Halt beim Büezer-Breakfast Café und bestellst dir einen saftigen Sausage Sarnie to go. In Vietnam kredenzt du dir eine ihrer grossartigen Banh Mi, in Italien ein saftiger Panino con Porchetta ...



Reuben, Sausage Sarnie, Banh Mi, Porchetta ... wo? WO? Bild: shutterstock

... und in der Schweiz?

Und wo?

Ja, das wollen wir von euch wissen, liebe Userschaft! Tipps, bitte, für so richtig, richtig gute Sandwiches in der Schweiz, bitte!

Wir haben auch kurz in der watson-Redaktion gefragt:

«Hasan's Sandwich ist toll. Gibt es in Winti und in Oerlikon. Auch super sind die Firehouse Subs am Stauffacher.» Raphael Bühlmann

Ui – nicht weniger als fünf Redaktionsmitglieder erwähnten unabhängig voneinander den Hasan in Winti. (Sorry, dass wir hier nicht alle zitieren.) Bild: instagram/hasanssandwich

«Jeder Studi aus Winti kennt wohl den Hassan. Jedes Sandwich 10.-, egal, was drauf kommt. Und ‹zahle nume mit Bargeld›. Haha.» Nils Rechberger

«Im YamYam in Lenzburg, GOURMET!» Sabeth Vela

«In Bern kaufe ich gerne ein Sandwich bei der Storchenbäckerei Keller an der Schauplatzgasse zwischen Bundeshaus und Bahnhof. Es ist noch ein richtiger Familienbetrieb, und die Eingeklemmten sind wirklich gut, besonders das Roastbeef-Sandwich. Auch zu empfehlen ist die Herbstspezialität: Marronibrötli mit Bündnerfleisch.» Peter Blunschi

«Noch ein richtiger Familienbetrieb» – z'Bäärn. Bild: storchenbaeckerei.ch

«Wahrscheinlich auch etwas wegen Kindheitserinnerungen, aber das Schnitzel-Sandwich und das Thon-Weggli im Moser's Backparadies in Baden sind sehr fein!» Seline Meier

«ROSITAS in ZH4! Sie macht aus einem ganzen Laib Brot (!) mit viel Füllung und noch mehr Liebe das beste (und grösste und preiswerteste) Sandwich der Stadt. Kalorien sind dann halt auch mal egal.» Lorena Mancino

Rosita's – «classico». Noch Fragen? Bild: instagram/rositasfoodanddrinks

Und NUN IHR, liebe Userschaft!

Los! Wir wollen euere Sandwich-Tipps! Ab in die Kommentare damit!