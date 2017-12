International

Russland

Betrunkener überfährt in Russland mehrere Menschen



Betrunkener überfährt in Russland mehrere Menschen

Ein betrunkener Autofahrer hat in Südrussland eine Gruppe Menschen überfahren. Dabei wurde eine 26 Jahre alte Frau getötet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Drei weitere wurden in ein Spital gebracht.

Die Gruppe hatte am frühen Morgen in der Kleinstadt Kotowo bei Wolgograd gerade ein Lokal verlassen, als der Mann auf sie zufuhr. Die Polizei nahm den Mann fest. Ob der 34-Jährige die Opfer kannte, war zunächst nicht bekannt. Laut Medienberichten stand er früher bereits wegen Mordes vor Gericht. (sda/dpa)

Aktuelle Polizeibilder: Verhängnisvoller Sekundenschlaf

Das könnte dich auch interessieren: «Ich tippe, die sind doof genug»: Jan Böhmermann stichelt gegen No-Billag und die Schweiz Wenn Papi nicht der Vater ist: Drei Kuckuckskinder erzählen Food-Trends 2017: Welche bleiben sollten, welche gehen sollten und welche kommen sollten Passagier im falschen Flieger: Pilot kehrt nach vier Stunden um

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare