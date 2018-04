Quiz

Diese 9 Fragen waren gestern zu schwer für die Lehrer – bist du besser?



Diese 9 Fragen waren zu schwer für die Lehrer – bist du besser?

Gestern wartete «Wer wird Millionär» mal wieder mit einer Spezialsendung. Beim «Lehrer Special» durften – wer hätte es gedacht – nur Lehrer teilnehmen. Und insgeheim habe ich schon ein wenig gehofft, ebendiese Lehrer scheitern zu sehen.

Alle waren sie irgendwann mit ihrem Latein am Ende und mussten entweder auf Joker zurückgreifen oder aufgeben. Was uns natürlich Wunder nimmt, über welche Fragen sind die Lehrer gestolpert? Et voilà, eine Sammlung ihres Scheiterns:

1. Kandidat: Peter Wagner

Wagner konnte die Frage nach dem 50:50 Joker beantworten. Richtig ist natürlich das Rauchverbot im Wald.

Das Publikum hilft Herrn Wagner weiter. 81% wissen, dass es die downloadbaren Songs sind.

Peter Wagner hat keine Ahnung. Auch sein Telefonjoker kann ihm nicht weiterhelfen und so nimmt der Lehrer die 64'000 Euro. Korrekt wäre George Clooney gewesen. Er hat einen Oscar als bester Nebendarsteller im Politthriller Syriana gewonnen.

2. Kandidat: Alexander Schwarz

Alexander sah schon bei den 1000 Euro Schwarz und musste das Publikum um Hilfe bitten. Glatte 93% wussten, dass Küchengarn die korrekte Antwort ist.

Schwarz zog den Publikums-Einzel-Joker, vertraute dem Herrn aus dem Publikum jedoch nicht und sicherte anschliessend mit dem Telefon- und dem 50:50-Joker ab. Schliesslich traute er sich doch noch, die richtige Antwort Mieter-Vermieter einloggen zu lassen.

Bei der 32'000-Euro-Frage ist Schwarz komplett ahnungslos und nimmt die 16'000 Euro. Richtig wäre die Vespa gewesen.

3. Kandidat: Mirco Geschwind

Das Publikum zeigt sich auch beim 3. Kandidaten souverän: Für 97% war klar, dass es sich um das Datenvolumen fürs Handy handelt.

Geschwind zog seinen Zusatzjoker und bat einen einzelnen Zuschauer aus dem Publikum, ihm zu helfen. Doch Geschwind traute dem Christstollen nicht und sicherte mit dem 50:50-Joker ab. Und tatsächlich, es blieben noch das Ketchup und der Rotwein übrig. Geschwind nahm das Ketchup – die richtige Entscheidung!

Sein Publikumsjoker konnte Geschwind nicht weiterhelfen, so dass dieser aussteigen und sich mit den 8'000 Euro zufrieden geben musste. Das Kürzel HNO für Hals-Nasen-Ohren-Arzt steht auch für Salpetersäure.

Wärst du besser gewesen oder hättest du sogar alles gewusst? Dann kannst du dich hier gleich an der Million versuchen:

Hast du das Zeug zum Millionär?

1. Was mir selbst im stark betrunkenen Zustand gefällt, finde ich auch...? wechselschritt drehung hacke spitze eins, zwei, drei 2. Will man aus «alese» den Einwohner eines Himalajastaates machen, muss man davor noch ein...? «Ve» nus «Nep» tun «Sa» turn «Mer» kur 3. Was findet man am ehesten auf der Bewohnerliste eines Tierheims? Hex-Hex Abrakadabra Simsalabim dreimal schwarzer Kater 4. Ist die Position von Kanzleramtsminister Altmaier nicht mehr gesichert, dann...? göttert Speise griesst Pudding wackelt Peter crèmet Brulée 5. Wer ist sogar dem Wörterbuch für den häufigen Konsum eines Heissgetränks bekannt? Kaffeetante Kakaocousine Teevetter Milchonkel 6. Wofür ist bereits in der Planungsphase die Statik von entscheidender Bedeutung? Blinken Schalten Kuppeln Abwürgen 7. Wer gewann 2015 als erster Deutscher seit zwölf Jahren wieder ein Springen der Vierschanzentournee? Montag Dienstag Donnerstag Freitag 8. Den Andenbären, die einzige südamerikanische Bärenart, kennt man auch unter der Bezeichnung...? Toupetbär Brillenbär Gebissbär Hörgerätbär 9. Wie heisst der aktuelle Abenteuer-Kinofilm mit Jake Gyllenhaal und Josh Brolin in den Hauptrollen? Mississippi Everest Sahara Lüneburger Heide 10. Welche Jahreszeit beginnt bei uns, wenn die Mittagssonne am südlichen Wendekreis im Zenit steht? Frühling Sommer Herbst Winter 11. Es war einmal eine Zeit, da schrieb man noch statt «AFAIK» in ganzer Ausführlichkeit: ...? so bald wie möglich mit freundlichen Grüssen soweit ich weiss um Antwort wird gebeten 12. Welche aufeinanderfolgenden Monate begannen 2015 jeweils mit einem Sonntag? Januar & Februar Februar & März März & April April & Mai 13. Programmbeirat und Kunstbeirat unterstützen den zuständigen Bundesminister, geht es um die Gestaltung ...? neuer Verkehrsschilder der Wahlplakate von Briefmarken des Plenarsaals 14. Je höher seine Elo-Zahl, desto besser der ...? Formel-1-Motor Geschirrspüler WLAN-Router Schachspieler 15. Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel? 22 24 26 28

Dumme Fragen gibt es nicht? Diese Leute versuchen dir das Gegenteil zu beweisen.

