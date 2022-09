Es ist bereits der zweite Anlauf: Schon 2009 liess der Kanton darüber abstimmen, es wurde von der Stimmbevölkerung an der Urne abgelehnt. Da es sich auch in diesem Jahr um eine Verfassungsänderung handelt, ist ein Entscheid durch das Stimmvolk obligatorisch.

Die Resultate: Am Abstimmungssonntag ab 12 Uhr findest du hier die Resultate zur kantonalen Abstimmung in Bern .

Am 25. September kommt es in der Schweiz wieder zu nationalen Abstimmungen. Zwei der vier Vorlagen betreffen die Reform der AHV. Was sich bei einer Annahme ändern würde, wer dagegen ist und was die Argumente beider Seiten sind.

Die AHV hat ein mittlerweile allen bekanntes Problem: Die Ausgaben bei der staatlichen Rentenversicherung steigen schneller als die Einnahmen. Der Hauptgrund: Die Babyboomer-Generation geht in Rente.