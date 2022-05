3 Gründe, warum der Abstimmungsherbst heiss wird

Die Vorlagen vom 25. September 2022 im Detail



Rentenvorlagen

Die Rentenreform «AHV21» will mit verschiedenen Massnahmen das finanzielle Gleichgewicht der AHV sichern. Es kommen zwei Vorlagen an die Urne. Einerseits soll die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte erhöht werden. Diese unterliegt dem obligatorischen Referendum. Andererseits wurde gegen den AHV-Gesetzesentwurf das Referendum ergriffen. Dieser Entwurf sah vor, dass das Rentenalter für Frauen von 64 auf 65 erhöht werden soll.



Massentierhaltungsinitiative

Der Name ist Programm. Die Initiantinnen und Initianten wollen die Massentierhaltung verbieten und die Würde der Tiere in der Landwirtschaft in der Verfassung verankern. Der Bund soll Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, den Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maximale Gruppengrösse je Stall festlegen. Diese Kriterien sollen gemäss Initiative mindestens denjenigen der Bio-Suisse-Richtlinien von 2018 entsprechen.

In einem direkten Gegenvorschlag will der Bundesrat das Anliegen der Initiative aufnehmen – geht dabei aber nicht so weit wie die Initiantinnen. Er will aber Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, für regelmässigen Auslauf und eine schonende Schlachtung in der Verfassung aufnehmen.



Referendum Verrechnungssteuer

Die Verrechnungssteuer besteuert in der Schweiz Kapitalerträge, Lottogewinne, Leibrenten, Pensionen und Versicherungsleistungen. Ebenfalls versteuert wird der Handel mit bestimmten Wertpapieren und Obligationen. Im Dezember beschloss das Parlament gegen den Willen der Linken, die Verrechnungssteuer auf inländische Zinserträge weitgehend abzuschaffen und die Abgabe auf Schweizer Obligationen aufzuheben. Damit soll es attraktiver werden, inländische Obligationen zu erwerben. Gegen diese Teilabschaffung hat ein überparteiliches Komitee von SP, Grünen und Gewerkschaften das Referendum ergriffen.