Keine Unterstützung für Neubau im Vatikan? Das Wichtigste zur Abstimmung in Luzern

Darum gehts: Bundesrat und Parlament wollen angesichts der demografischen Entwicklung die Einnahmen der AHV erhöhen. Dafür sollen in zwei verschiedenen Vorlagen unter anderem die Mehrwertsteuer und das Frauenrentenalter angehoben werden. Mehr dazu hier.

Darum gehts: Die Initiative will, dass auch für konventionelle Betriebe die Bio-Suisse-Standards für die Tierhaltung gelten sollen. Dieselben Vorgaben sollen auch beim Import von Tierprodukten berücksichtigt werden. Mehr dazu hier.

Resultate: Am Abstimmungssonntag ab 12 Uhr findest du hier die Ergebnisse im Kanton Luzern zur nationalen Abstimmung.

Auf nationaler Ebene stimmt die Schweiz am 25. September über vier Vorlagen ab. Die Schweizer Stimmbevölkerung befindet über die Massentierhaltungsinitiative , eine zweiteilige AHV-Reform und die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer .

Auch 16 Kantone haben gemeinsam bisher über vier Millionen Franken zugesichert. In Luzern hat ein überparteiliches Komitee das Referendum gegen den Beitrag des Kantons von 400'000 Franken ergriffen. Nun kann das Volk am 25. September über den Kredit abstimmen.

Für die Päpstliche Schweizergarde im Vatikan in Rom soll eine neue Kaserne gebaut werden. Neben Spenden von Privaten sowie juristischen Personen zahlt der Bund rund fünf Millionen Franken der benötigten 45 an die Kaserne.

Die Resultate: Am Abstimmungssonntag ab 12 Uhr findest du hier die Resultate zur kantonalen Abstimmung in Luzern .

Neben den nationalen Vorlagen wird im September in Zürich auch über zwei kantonale Vorlagen befunden: eine Initiative und ein neuer Artikel in der Kantonsverfassung. Hier erfährst du das Wichtigste über die Abstimmungen in Zürich.

Der Kanton Zürich stimmt über einen Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Kreislauf-Initiative ab. Daneben steht die Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre» auf dem Abstimmungszettel. Hier findest du die Kurzzusammenfassungen sowie ab dem 25. September die Resultate zu den kantonalen und nationalen Vorlagen: