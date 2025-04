Abstimmung im Kanton St.Gallen: Darüber wird am 18. Mai 2025 abgestimmt

Soziodemographischer Sonderlastenausgleich

Der soziodemographische Sonderlastenausgleich umfasst die Bereiche (1) Familie und Jugend, (2) Sozialhilfe und (3) stationäre Pflege. Der Kanton gleicht mit seinen Beiträgen überdurchschnittlich hohe Kosten in diesen Bereichen aus, sogenannte Sonderlasten. Momentan werden die Sonderlasten zu 60 Prozent verrechnet. Einige Gemeinden haben in den Bereichen tiefere Kosten als der Durchschnitt, also Minderlasten. Gemeinden mit Minderlasten erhalten tiefere Beiträge. Die Minderlasten werden momentan mit 20 Prozent verrechnet.