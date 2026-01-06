wechselnd bewölkt-5°
Anwalt der Opfer von Crans-Montana teilt gegen Gemeinderat aus

«Das ist inakzeptabel»: Anwalt der Opfer teilt gegen Gemeinderat aus

06.01.2026, 13:5006.01.2026, 13:50

Bei einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen hat der Gemeinderat von Crans-Montana weitere Details zur Brand-Katastrophe bekannt gegeben. Dabei erklärte er unter anderem, dass die Bar seit 2019 nicht mehr kontrolliert worden sei.

epa12630407 Nicole Bonvin Clivaz (L) Vice Mayor of Crans-Montana, and Nicolas Feraud (R), Mayor of Crans-Montana, speak at a press conference of the Crans-Montana Municipal Council following the tragi ...
Der Gemeinderat von Crans-Montana bei der Pressekonferenz am Dienstag.Bild: keystone

Gemeindepräsident Nicolas Féraud drückte während der Konferenz mehrmals seine Betroffenheit aus. Gleichzeitig wies er regelmässig Vorwürfe von sich – so betonte er etwa, keine Kenntnisse vom Treiben in der Bar gehabt zu haben. Féraud ging gar noch einen Schritt weiter und stellte die Gemeinde Crans-Montana ebenfalls als Opfer des Unglücks dar.

Mehr zum Thema:

Sechs Jahre keine Kontrollen – die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz

«Wir sind auch Opfer und Betroffene dieses Dramas», so Féraud. Sie habe deshalb eine Zivilklage eingereicht. Weiter blieb eine konkrete Entschuldigung gegenüber den Opfer-Familien aus.

Für dieses Verhalten erntet Féraud nun heftige Kritik. So fand Rechtsanwalt Romain Jordan, der mehrere Opfer vertritt, gegenüber RTS deutliche Worte. Die Gemeinde Crans-Montana und alle Behörden müssten ihre Verantwortung voll und ganz übernehmen, so Jordan.

Konkret stört sich der Anwalt vor allem daran, dass sich die Gemeinde selbst als Opfer darstellt. «Dies bedeutet, dass den wahren Opfern dieser Tragödie ihr Status genommen wird, was unter diesen dramatischen Umständen inakzeptabel ist», so Jordan.

epa12628800 Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge in Crans-Montana, Switzerland, 05 January 2026. At least 40 peo ...
Trauernde in Crans-Montana.Bild: keystone

Er berichtet, dass seine Mandanten die neuen Informationen am Dienstag «mit Bestürzung» aufgenommen hätten. Das Bemühen um Transparenz sei zwar gewürdigt worden, gleichzeitig seien die aufgezeigten Verstösse und Mängel «erschreckend» gewesen. Auch die fehlende Entschuldigung bedauere er.

Jordan lehnt es deshalb «mit Nachdruck und ohne Verzögerung» ab, dass sich die Gemeinde als klagende Partei positioniert. Stattdessen brauche es eine Untersuchung der zahlreichen Missstände.

Beim Brand in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben. 119 Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Am Montag gaben die Behörden bekannt, dass 83 Personen noch immer hospitalisiert sind. (dab)

Mehr zu Crans-Montana:
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
1 / 6
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
Sechs Jahre keine Kontrollen – der Gemeindepräsident von Crans-Montana nimmt nach dem Drama Stellung
