Die Tour durch ihre Heimat macht Marlen Reusser sichtlich glücklich. bild: zvg

Der Radgeber

Mit Olympia-Silber-Gewinnerin Marlen Reusser durch ihre Heimat

Im Rahmen von «Der Radgeber» stellen Profis des Radsportverbands Swiss Cycling ihre Lieblingsstrecken vor. Du bist auf der Suche nach neuen Strecken? Here you go! Heute nimmt uns Marlen Reusser, diese Woche Siegerin einer Vuelta-Etappe, mit auf eine romantische Tour durch ihre Heimat.

Michael Jud / Team ÖKK Folgen

Nachdem wir mit dem letzten Streckentipp den Kanton Graubünden beehrt haben, verschlägt es uns nun ins Emmental. Genauer nach Hindelbank, der Heimat von Marlen Reusser. Von dort aus führt die Strecke über ruhige und wenig befahrene Wege durch das Berner Mittelland, Seeland und den Kanton Solothurn.

Was den Schwierigkeitsgrad betrifft, wird diese Tour mit dem Prädikat «mittelschwer» versehen. Da sie doch eher lang ist, benötigt man eine entsprechende Grundkondition – dafür macht man kaum Höhenmeter, was die Strecke dann doch wieder sehr massentauglich macht. Zudem bietet sich so auch die eine oder andere Möglichkeit für ein Schwätzchen, ohne dabei ausser Atem zu geraten.

Wem das zu lasch ist, dem bieten die verkehrsarmen Strassen jedoch genügend Gelegenheiten, um ordentlich in die Pedale zu treten und den Laktathaushalt in Wallung zu bringen.



Marlens Lieblingsstrecke führt durch zahlreiche romantische und idyllische Örtchen, die einen dann doch auch zum einen oder anderen Päuschen verleiten könnten.

Du hast selbst eine Lieblingsstrecke? Stell den Link in die Kommentare!