Wein bestellen im Restaurant – wenn du darauf achtest, werden dich alle lieben

Meine Rettungsinseln

Die Weinbranche wird mich jetzt auseinanderreissen wie eine schwer zu öffnende Verpackung. Meine Mission lautet: Weinwissen vermitteln. Es ist meine Aufgabe, euch Weinwissen auf eine einfache Art und Weise in den Kopf zu stopfen. Was ist aber, wenn ihr in einem Resti sitzt und wirklich ABSOLUT KEINE AHNUNG VON WEIN HABT UND NOCH NIE WAS VON EDVIN GEHÖRT, GELESEN ODER GESCHAUT HABT? In diesem Fall empfehle ich euch die untenstehenden Weine, welche normalerweise sehr mehrheitsfähig sind. Und aus genau diesem Grund, für meine Banalität, werde ich wahrscheinlich für immer und ewig verachtet... aber für euch mache ich alles. Es ist für das Wohl der ahnungslosen Weingesellschaft, nicht für mich und auch nicht für andere Experten:

- Roero Arneis, Sauvignon Blanc (Sancerre), Johannisberg oder Räuschling: Süffige Weissweine zum Apéro

- Chardonnay als Essensbegleiter für Fischgerichte (mild und rund)

- Nebbiolo, Gamay, Pinot Noir für leichtere Hauptgänge

- Rioja, Zweigelt, Touriga Nacional oder Toskaner für schwerere Hauptspeise

- Malbec oder Cabernet Sauvignon für Fleischliebhaber



Weitere Pairings findet ihr hier.