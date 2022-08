Tschüss, Stau! Reise in unter 2h in die Sonnenstube der Schweiz 😎

Nach AusïŹ‚ĂŒgen im ganzen Kanton klingt der Tag auf der Piazza Grande in Locarno stimmungsvoll aus. Bild: Ascona Locarno Tourism/Alessio Pizzicannella

Zugestiegen

TschĂŒss, Stau! Reise in unter 2h in die Sonnenstube der Schweiz 😎

Nur eine Stunde und vierzig Minuten dauert die Fahrt von Luzern aus nach Lugano. Somit bietet die Sonnenstube der Schweiz quasi «um die Ecke» unzĂ€hlige AusïŹ‚ugsmöglichkeiten.

Monika Burri

Contentpartnerschaft mit SBB



Die Fahrzeit von Luzern oder Zug nach Lugano verkĂŒrzt sich dank dem Ceneri-Basistunnel um15 bis 20 Minuten auf unter zwei Stunden. Zudem wurde die Anzahl Verbindungen erhöht. Auch die S-Bahn im Tessin hat ihren Fahrplanzwischen Bellinzona, Lugano und Locarno ausgebaut. Alle Infos zur Anreise, den FahrplĂ€nen, Hotelangeboten und FreizeitaktivitĂ€ten sind auf der Website.



sbb.ch/tessin



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB. Die BeitrĂ€ge werden von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten verfasst.Die Fahrzeit von Luzern oder Zug nach Lugano verkĂŒrzt sich dank dem Ceneri-Basistunnel um15 bis 20 Minuten auf unter zwei Stunden. Zudem wurde die Anzahl Verbindungen erhöht. Auch die S-Bahn im Tessin hat ihren Fahrplanzwischen Bellinzona, Lugano und Locarno ausgebaut. Alle Infos zur Anreise, den FahrplĂ€nen, Hotelangeboten und FreizeitaktivitĂ€ten sind auf der Website.Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Schnell ein wenig Sonne tanken und den unverkennbaren Hauch ItalianitĂ verspĂŒren? Mit dem Zug ist der SĂŒden der Schweiz so schnell erreichbar wie noch nie – ein Kurztrip oder Ferien sind nicht mehr mit Stau und Ärger verbunden. Zwischen 90 und 100 Minuten dauert die Fahrt ab Zug oder Luzern, schon geniessen AusflĂŒgler das pulsierende Leben in der Stadt Lugano. Möglich macht dies der Gotthard-Basistunnel. Mit 57 Kilometern LĂ€nge ist er der lĂ€ngste Eisenbahntunnel der Welt. In knapp 20 Minuten brausen die Reisenden durch das Jahrhundertbauwerk. Noch schneller im Tessin sein ist eine gute Sache. Die gewonnene Zeit lĂ€sst sich mit einem feinen Cappuccino, einer Pizza oder einem typisch italienischen Gelati bestens nutzen.

Einfach zwischen den StÀdten pendeln

Auch im Tessin sind die Verbindungen dank des 2020 eröffneten Ceneri-Basistunnels praktischer und schneller geworden. Bei der S-Bahn im Tessin konnte der Fahrplan zwischen den StĂ€dten Bellinzona, Locarno und Lugano grosszĂŒgig ausgebaut werden. So reduzieren sich generell die Reisezeiten im SĂŒdkanton um die HĂ€lfte. Eine Shoppingtour am Morgen in Lugano kann problemlos mit dem nachmittĂ€glichen Besuch des Aussichtsbergs Cardada in Locarno verbunden werden. Die Fahrt von Lugano nach Locarno dauert nĂ€mlich nur gerade 30 Minuten. Damit die AusflĂŒge im Tessin nicht unnötig mehr kosten, lohnt es sich, vor der Tessin-Reise die RailAway-Kombiangebote zu prĂŒfen. Die Eintritte ins «Splash e Spa» in Tamaro oder ins Lido in Locarno sind so mindestens 20 Prozent gĂŒnstiger.

Übernachten muss nicht teuer sein

Wir Deutschschweizer wissen: Ein Tag im Tessin reicht nicht aus, um so richtig ins SĂŒdschweizer Ambiente einzutauchen. Darum profitieren wir zwischendurch von der Möglichkeit, preisgĂŒnstig zu ĂŒbernachten. Beim Kauf eines Zugtickets kann nĂ€mlich gleichzeitig das Hotel zum Spezialpreis mitgebucht werden. Reisende profitieren nebst den 20 Prozent Rabatt auf die An- und RĂŒckreise mit dem öffentlichen Verkehr auch von 20 Prozent ErmĂ€ssigung auf das Zimmer in ausgewĂ€hlten Hotels. Wer mit dem Auto zum Bahnhof fĂ€hrt, bezahlt auch beim P + Rail einen FĂŒnftel weniger. Die Angebote sind bis Ende Oktober 2022 gĂŒltig und online oder am Schalter buchbar.

Sommer, Sonne, Strand: Ein paar Bilder, um in Gedanken ein bisschen Ferien zu machen 1 / 21 Sommer, Sonne, Strand: Ein paar Bilder, um in Gedanken ein bisschen Ferien zu machen