Er wird als der berühmteste Heiler der Welt und Botschafter des Friedens angepriesen: der kroatische Esoteriker Braco. bild: Hugo Stamm

Sektenblog

Esoteriker Braco will mit seinem magischen Blick die Welt verändern und Frieden stiften

Der kroatische spirituelle Heiler trat in Zürich auf und stand wie ein Säulenheiliger auf der Bühne.

Hugo Stamm Folge mir

Mehr «Blogs»

Im Reich der Esoterik finden sonderbare Phänomene statt. Das Zauberwort heisst spirituelle Energie. Was das ist, weiss niemand. Sie lässt sich nicht messen, weshalb mit ihr wundersame Rituale kreieren lassen. Rituale, die wahrlich an Wunder erinnern.

Ein solches Wunder fand am vergangenen Samstag im Volkshaus in Zürich statt. Im Weissen Saal stand ein Mann mit langen Haaren, einem gelbbeigen Hemd und hellblauen Hosen wie ein Säulenheiliger bocksteif auf einem hohen Podest und schaute wortlos auf die rund 80 ergriffenen Besucherinnen und Besucher herab.

Der heilende Blick von Braco soll sich auch über das Voideo wirken. Video: YouTube/DER SPIEGEL

Das Ritual wiederholte sich vom Morgen bis in den späten Nachmittag im Stundentakt. Der Mann, der mit seiner esoterischen Show seit 30 Jahren um die Welt tingelt, heisst Braco und stammt aus Kroatien. Er entdeckte schon in jungen Jahren seine angeblichen aussergewöhnlichen spirituellen Fähigkeiten, die er seither zum Wohl der Menschheit einzusetzen glaubt.

Er wird als der berühmteste Heiler der Welt und Botschafter des Friedens angepriesen, der höhere Ebenen erfassen und ein Tor zu neuen Dimensionen öffnen kann. All dies, ohne ein Wort zu sagen. Allein mit seiner Präsenz und seinem angeblich magischen Blick.

Spirituelle Sucherinnen sind in der Mehrzahl

Beginnen wir von vorn. Die meist älteren spirituellen Besucherinnen und Besucher stehen bei der Kasse Schlangen und kaufen das Ticket für 20 Franken. Die Frauen sind wie bei den meisten esoterischen Veranstaltungen mit rund 80 Prozent in der Überzahl.

Manche bringen Blumen mit, die sie auf den Tischen im Foyer deponieren. Kaum sitzen sie auf ihren Stühlen, positionieren sich den Wänden entlang mehrere Aufpasser, die das Publikum beobachten. Was soll das, frage ich mich.

Dann ergreift der Moderator das Wort. In geschliffenem Hochdeutsch und mit viel Routine heizt er die Atmosphäre an und stimmt das Publikum auf das spirituelle Grossereignis ein. Er präsentiert Braco wie einen Heiligen. Ruhelos reise er um die Welt, um den Leuten zu helfen.

Besucherinnen brachten Blumen zur Veranstaltung mit Braco mit. bild: Hugo Stamm

Sein kroatischer Lehrer habe schon vor 30 Jahren erkannt, welche aussergewöhnlichen spirituellen Kräfte und Begabungen in Braco schlummern würden. Er erklärt weiter, dass Begegnungen mit Braco unvergessliche Erlebnisse seien und positive Einflüsse auf alle Lebensbereiche der Besucherinnen und Besucher auslösen könnten: In gesundheitlichen, beruflichen und privaten Belangen.

Es würden sich oft aussergewöhnliche und unerklärliche Dinge ereignen. So sei auch schon jemand im Rollstuhl an eine Veranstaltung gekommen und nachher zu Fuss nach Hause gegangen.

"Ich bin tief berührt worden, mein Herz ist aufgegangen, ich hatte Tränen in den Augen, ein paar Sekunden mit Braco haben mein ganzes Leben verändert."

Der Moderator vermeidet es konsequent, von Heilungen zu sprechen, da sonst die Gefahr bestünde, dass Braco als Scharlatan bezeichnet werden könnte. Doch die Botschaft kommt bei seinen Anhängern an: Alles ist möglich nach der Begegnung mit Braco. Auch körperliche Wunder.

Der Moderator fragt das Publikum, wer das erste Mal an diesem spirituellen Ritual mit Braco teilnehme. Es gehen nur ein paar einzelne Hände hoch. Die allermeisten sind Stammgäste. Er fragt einzelne Besucherinnen und Besucher, was sie erwarten oder was sie bei früheren Begegnungen erlebt hätten.

Die Antworten gleichen sich: Ich bin tief berührt worden, mein Herz ist aufgegangen, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe tiefe Einsichten bekommen, ein paar Sekunden mit Braco haben mein ganzes Leben verändert, ich bin mit dem Symbol der Sonne - sein Amulett - immer mit ihm verbunden.

Bei den Veranstaltungen werden Schmuck mit esoterischen Symbolen und Bücher verkauft. Bild: Hugo stamm

Es sind schon 20 Minuten vergangen, doch Braco lässt weiter auf sich warten. Denn nun folgt ein Film, in dem Braco als Held verklärt und der Personenkult auf die Spitze getrieben wird. Braco vor einem See bei einem Sonnenuntergang, Braco vor Wässerfällen, Braco vor bizarren Felsen in einer prächtigen Blumenwiese. Der Kitsch trieft förmlich von der Leinwand.

Dann treten im Film Anhänger, Wissenschafter, Künstler und Promis auf, die Braco in den höchsten Tönen loben und ihm huldigen. Seine Energie beeinflusse den ganzen Planeten, die Welt erlebe einen fundamentalen Bewusstseinswandel, erklären sie.

Nach rund einer halben Stunde kommt endlich der ersehnte Moment, Braco tritt auf die Bühne, angestrahlt von einem starken Scheinwerfer. Die langen Haare fallen auf seine Schultern.

Der Mann mit dem Hundeblick

Er besteigt das Podest und schaut mit seinem Hundeblick emotionslos gerade aus. Wie versteinert steht er da und wirkt wie die Statue eines Säulenheiligen. Nach einer Weile beginnt er den Kopf im Zeitlupentempo nach links zu drehen, dann nach rechts.

Dabei verzieht er keine Miene und blinzelt nur selten. Da ist keine Nähe, keine Wärme, keine Zuwendung zu spüren, seine starre Miene wirkt befremdlich.

Ein paar Besucherinnen bewegen ihren Oberköper abrupt nach vorn und nach hinten. Ähnlich wie die orthodoxen Juden beim Gebet. Eine Frau zittert am ganzen Körper. Viele halten das Foto von kranken Angehörigen oder Freunden vor der Brust, auf dass sich die heilenden Energien auch auf sie übertragen. Manche wischen ihre Tränen ab.

Nach fünf Minuten ist die Show mit Braco vorbei

Braco dreht den Kopf noch einmal nach links und nach rechts und verschwindet nach 5 Minuten durch die Tür hinter der Bühne.

Dann tritt noch einmal der Moderator auf und fragt einzelne Besucherinnen und Besucher, was sie bei der Begegnung mit Braco gespürt hätten. Die Antworten gleich den Lobpreisungen im Film und den Aussagen vor dem Auftritt von Braco.

Von der angeblichen spirituellen Energie spürte ich nichts. Kritiker werden sagen, dass ich eben nicht offen für diese sei. Meine Antwort: Erwartungen, Sehnsüchte, Hoffnungen, Massensuggestion, der Personenkult, die überzogenen Versprechungen und die jahrzehntelange Verehrung durch esoterische Sucher haben bei seinen Anhängern tiefe Spuren hinterlassen und ihre Einbildungskraft zum Blühen gebracht. Ein esoterischer Placeboeffekt. Wenn tatsächlich starke spirituelle Energien geflossen wären, hätte ich sie spüren müssen.

Der Aufpasser tritt in Aktion

Draussen im Foyer fängt mich ein Aufpasser ab und fragt mich, weshalb ich während dem Auftritt von Braco die Besucherinnen und Besucher beobachtet habe. Es entwickelte sich eine lange Diskussion über Esoterik, Spiritualität, mentale Manipulation und Personenkult.

Die Argumente prallten aufeinander, ein Konsens war nicht möglich. Das zentrale Argument des Aufpassers: Braco könne nachweislich vielen Leuten helfen, das sei doch ein Segen.

Die Diskussion erinnerte mich an viele Streitgespräche mit Sektenführern und ihren Anhängern.

Bild: zvg