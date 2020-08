Blogs

Eiffelturm, Schiefer Turm, Big Ben und ein Schloss, das zu den Drehorten von «Game of Thrones» gehören könnte: Was Touristen im Ausland gerne angucken, findet man alles auch in der Schweiz. Ich muss zugeben, sogar der magische Springbrunnen Font Màgica aus meinem geliebten Barcelona kann einpacken. Aber fangen wir erst einmal von vorne an ...

Jet d'eau, Genf

bild: shutterstock

Der Springbrunnen Font Màgica von Barcelona mit seinem Gesamtkunstwerk aus Wasser, Musik und Farbe ist ja gut und recht – hätten wir nicht unseren eigenen 140 Meter hohen Wasserstrahl direkt im Genfersee. Nicht nur am Tag ist der Springbrunnen ein echter Hingucker, bei Dunkelheit wird auch diese Fontäne schön beleuchtet – und manchmal auch mit Musik begleitet.

Mehr Infos findest du hier.

bild: shutterstock

St. Mauritiuskirche, St. Moritz



bild: Gian Giovanoli

Schiefer Turm von Pisa – was ist das? Im Engadin steht ein 33 Meter hoher Turm mit einer Neigung von 5,5 Prozent – damit übertrifft er sogar das bekannte Wahrzeichen Italiens mit einer Neigung von 3.97 Grad.

bild: shutterstock

Mehr Infos findest du hier.

Stockalperschloss, Brig

bild: shutterstock

Komisch, haben sich die Macher der Erfolgsserie «Game of Thrones» nicht für das Stockalperschloss als einen der Drehorte entschieden. Janu, besser für dich: weniger Touristen! Das Schloss besteht aus einem vierstöckigen Hauptgebäude, drei Türmen, einem dreistöckigen Arkadenhof und einem wirklich gameofthronischen Innenhof.

Mehr Infos findest du hier.

La Chaux-de-Fonds, Neuenburg

bild: shutterstock

In einer mittelalterlichen Altstadt mit hübschen, farbigen Häusern herumschlendern? Dafür musst du nicht nach Frankreich, Spanien oder Italien. In der Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds vergeht die Zeit nicht nur beim Flanieren, sondern auch bei Architektur- und Uhrenbegeisterten wie im Flug. Neben Villen im Jugendstil und einem einzigartigen Stadtbild trifft man auf Uhrmacher, die man vom Schaufenster aus bei der Arbeit beobachten kann, sowie auf ein Uhrenmuseum.

bild: watson

bild: shutterstock

Mehr Infos findest du hier.

Ouchy, Lausanne

bild: shutterstock

Monte Carlo? Pff! Viel zu weit! Einen Hafen wie an der Port Hercule findest du auch in der schönen Schweiz – und zwar in Lausanne, direkt am Ufer des Genfersees.



bild: shutterstock

Mehr Infos findest du hier.

Bieltor, Solothurn

bild: Solothurn Tourismus/Tino Zurbrügg

Rasch nach London fliegen, um den Elizabeth Tower (auch bekannt als Big Ben) anzugucken? Das musst du nicht, wir kennen da eine Alternative, die du auch ohne Flugzeug erreichst: das Bieltor. Die ehemalige Stadtmauer, die anno dazumal als Gefängnis diente, ist nach einigen Schönheitsoperationen optischen Anpassungen noch immer ein echter Hingucker.

Mehr Infos findest du hier.

Bild: shutterstock

Uetliberg Aussichtsturm, Zürich

bild: shutterstock

Na gut, mit der Höhe des Eiffelturms kann der Aussichtsturm Uetliberg nicht mithalten. Wer traut sich überhaupt auf die 276 Meter hohe Turmspitze in Paris? Der Zürcher Aussichtsturm ist nicht einmal ein Drittel so hoch wie der Eiffelturm. Dafür befindet er sich aber schon auf 870 Meter über Meer und punktet mit seinem einzigartigen Rundblick.

Bild: shutterstock

Mehr Infos findest du hier.

Und, welche Sehenswürdigkeiten empfiehlst du?

