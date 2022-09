Untersee bei Mammern. bild: pd

Zugestiegen

20 Jahre Thurbo – diese Routen solltest du mal ausprobieren! 🚆🏞👨‍👩‍👦

Munter, unternehmungslustig und kein bisschen müde – das ist Thurbo zwei Jahrzehnte nach Betriebsbeginn.

Suzana Cubranovic

Drei-Länder-Linie

Lindau. bild: WE SUM GmbH, Lindau Tourismus und Kongress GmbH

Reif für die Insel? Grenzenlos unterwegs mit der Drei-Länder-Linie zur bayerischen Riviera.



Drei Länder – ein See – eine Verbindung. Seit dem letzten Fahrplanwechsel verkehrt die erste Drei-Länder-S-Bahn an den Wochenenden alle zwei Stunden in nur 52 Minuten zwischen Romanshorn und Lindau-Reutin über Rorschach, St.Margrethen und Bregenz. Dank guter Anschlussverbindungen vereint die S7 grosse Teile der Ostschweiz, des Vorarlbergs und des Allgäus miteinander. Die S7 wird durch die Schweizer Regionalbahn Thurbo und die österreichischen ÖBB in Kooperation betrieben. Ein abwechslungsreicher Tagesausflug mit vielen Höhepunkten ist sicher.



Badi-Express

BadhĂĽtte Rorschach. bild: pd

Badehosen einpacken und mit dem Badi-Express zu den attraktivsten Freibädern fahren.



In die Ferne reisen, um Feriengefühle und Meer zu erleben? Nicht nötig! Denn entlang des Bodensees finden sich einige der schönsten Badeorte, um den Sommer zu geniessen. Das Gute: Alle 30 Minuten fährt ein Thurbo-Zug in beide Richtungen (S1 und S7). Man kann ein- und aussteigen, wo es einem gefällt. Besonders abwechslungsreich wird der Sommerausflug, wenn man mit der Familie oder den besten Freunden von Badi zu Badi reist, dazwischen immer wieder den Zug nimmt und auf diese Weise richtig viel von einer der schönsten Ferienregionen der Schweiz erlebt. Wer die Badesachen dabei hat, kann sich in einem der Strandbäder ins erfrischende Nass stürzen.



Tösstal-Linie

Grill- und Badeplausch an der Töss. bild: pd

Ab ins Tösstal und ins Zürcher Berggebiet zu rasanten Mountainbike-Abfahrten, märchenhaften Tobel-Wanderungen und lauschigen Grillplätzen.



Die Tösstal-Linie (S26) verbindet Winterthur – die sechstgrösste Stadt der Schweiz – mit dem Zürcher Oberland und lädt zum Bergluftschnuppern ein. Der Zug schlängelt sich zunächst das Tösstal hinauf bis zu den höchsten Erhebungen des Kantons Zürich und danach wieder hinab in Richtung Zürichsee. Besonders schön in der warmen Jahreszeit sind die lauschigen Grillplätze: über dem Feuer Schlangenbrot backen, in eine Bratwurst beissen und sich danach noch kurz in der Töss abkühlen. Viele Grillstellen sind nach einer kurzen Wanderung von einer S26-Haltestelle aus erreichbar. Das Tösstal bietet unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten für aktive Ausflügler.



Genuss-Linie

Genusswanderer bei GĂĽttingen am Bodensee. bild: pd

Nächster Halt: Genuss. Ein Geheimtipp für alle Sinne – ob kulturell, landschaftlich oder kulinarisch.



Von der Wiler Altstadt über den St.Galler Stiftsbezirk bis hin zum Schaffhauser Rheinfall – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Kulturell Interessierte besichtigen eines der zahlreichen Museen. Geniesser setzen sich in eines der heimeligen Restaurants und lassen sich mit lokalen Spezialitäten verwöhnen. Die Genuss-Linie (S1) führt an Naturschutzgebieten, sanften Hügeln sowie malerischen Landschaften dem Rhein und Bodensee entlang. Tipp: Einen Sitzplatz auf der Seeseite ergattern und sich am ungestörten Blick aufs Wasser erfreuen. Thurbo verbindet alle Haltestellen im Halbstundentakt. So lässt sich überall spontan eine Genuss-Pause einlegen.



Toggenburger-Linie

Naturparadies bei Nesslau-Neu St.Johann. Bild: PD

Die Toggenburger-Linie fährt quer durchs Naturparadies, über das höchste Bahnviadukt Europas und passiert dabei 17 Brücken sowie zehn Tunnels.



Um das schwierige, voralpine Gelände zu durchqueren, waren viele Kunstbauten erforderlich. Am spektakulärsten ist der Sitterviadukt kurz nach St.Gallen: Die S2 überquert die Sitter auf dem höchsten Eisenbahnviadukt Europas (99 Meter Höhe). Im oberen Toggenburg wird’s alpin. Die S2 schlängelt sich durch das immer enger werdende Thurtal bergwärts, mit spektakulären Panoramaaussichten. Auf der rechten Seite bilden die Churfirsten mit ihren sieben Gipfeln die majestätische Kulisse, zur Linken präsentiert sich das Alpstein-Massiv mit dem Säntis. Das Endziel der Toggenburger-Linie ist Nesslau-Neu St.Johann, der ideale Ausgangspunkt ins vielfältige Wanderparadies.



