Blogs

Money Matter

«Wofür braucht es eine Rechtsschutzversicherung?»



Bild: shutterstock.com

Money Matter

«Wofür braucht es eine Rechtsschutzversicherung?»

Samuel (29): «Kollegen sagen mir immer wieder, ich brauchte eine Rechtsschutzversicherung. Aber wofür?»

Frédéric Papp / Comparis

Lieber Samuel

Streit mit Nachbarn oder Arbeitgebern lassen sich nicht immer gütlich lösen. Ab und an kommt es hart auf hart. Der Rechtsweg wird beschritten. Das ist kein Pappenstiel. Anwälte verlangen 300 Franken oder mehr pro Stunde, Gerichtsgebühren fallen an. Und eventuell müssen Gutachten erstellt werden. Das kostet schnell mal eine vierstellige Summe. Wie heisst es doch so schön: Recht bekommen ist ungleich teurer als Recht haben.

Grosse Preisspannen

Rechtsschutzversicherungen springen ein und tragen Kosten bis zur vertraglich vereinbarten Höhe. Versichert sind unter anderem: Rechtsanwaltskosten, Prozesskosten, Prozessentschädigung an die Gegenpartei, Kosten für Übersetzungen oder Begleichen von Strafkautionen. Letztere allerdings nur als Vorschuss.

Die Garantiesumme der Versicherungsgesellschaft schwankt zwischen 150'000 und einer Million Franken pro Sachverhalt. Diese Summen sind für Rechtsfälle im Ausland deutlich kleiner. Eine Privatrechtsschutz-Versicherung mit Familiendeckung kostet zwischen 150 und 350 Franken pro Jahr. Die Prämie für eine 30-jährige Person (Einzeldeckungen) liegt ungefähr zwischen 130 und 290 Franken.

Contentpartnerschaft mit Comparis.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Comparis.ch. Die Fragen in dieser Rubrik wurden dem Kundencenter von Comparis gestellt und von Experten beantwortet. Die Antworten werden als Ratgeber in dieser Rubrik veröffentlicht. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. (red)

Doppelversicherungen vermeiden

Ein Vergleich vor dem Abschluss einer Rechtsschutzversicherung ist aufgrund der Angebotsvielfalt sinnvoll. Übrigens: Verbände versichern ihre Mitglieder gegen bestimmte Risiken. Prüfe somit die Leistungen deines Verbandes, bevor du eine Rechtsschutzversicherung kaufst. Eine Doppelversicherung bringt dir nichts – ausser Kosten.

Verkehrsdelikte musst du über eine Verkehrsrechtsschutzversicherung abdecken. Autofahrer können den Rechtsschutz nutzen, wenn sie beispielsweise in einem Strafverfahren wegen einer Verletzung von Strassenverkehrsregeln verwickelt sind.

Der Teufel liegt im Detail

Das Kleingedruckte ist auch bei Rechtsschutzversicherungen relevant. Nicht jeder Rechtsstreit geniesst Rechtsschutz. Ein oft übersehener Punkt ist die Karenzfrist. Das heisst: Der Versicherungsschutz greift üblicherweise erst nach einer Wartefrist von drei Monaten nach Vertragsunterzeichnung.

Diverse Rechtsgebiete sind zudem nicht oder nur begrenzt abgedeckt. Die meisten Anbieter schliessen Rechtsschutz im Zusammenhang mit Steuerrechts-Delikten aus. Dasselbe gilt für Fälle im Bereich des Erb- und Familienrecht. Was viele auch nicht wissen: Schätzt die Versicherung den Erfolg vor Gericht als gering ein, kann sie die Kostenübernahme ablehnen.

Viele Grüsse von Comparis.ch

Fragen? Fragen! Hast du noch Fragen zu diesem Thema? Oder hast du eine Frage, die die Comparis-Experten einmal beantworten sollten? Dann schreib eine E-Mail an money-matter@comparis.ch!

Abonniere unseren Newsletter