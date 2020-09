«Kann ich ein neues Auto leasen, obwohl ich arbeitslos bin?»

Blogs

Nico (23): «Ich bin arbeitslos, brauche aber ein neues Auto. Habe ich eine Chance, einen Leasingvertrag für ein Auto zu erhalten?»

Andrea Auer / comparis.ch

Lieber Nico,

Deine Chancen stehen schlecht. Leasinggesellschaften sind von Gesetzes wegen verpflichtet, deine Kreditfähigkeit zu prüfen. Die Höhe deines Einkommens sowie weitere Verbindlichkeiten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ein Bezug von Arbeitslosengeld gilt in vielen Fällen nicht als ausreichend für einen Leasingvertrag.

Kauf von Gebrauchtwagen als sichere Lösung

In deiner aktuellen Situation ist es ratsam, sich nach Alternativen zu erkundigen. Eine Möglichkeit bietet der Erwerb eines Gebrauchtwagens. Dabei solltest du gewisse Punkte beachten. Vergleiche verschiedene Angebote, bevor du dich für ein Auto entscheidest. Denn die Auswahl ist gerade auf dem Gebrauchtwagenmarkt gross. Erkundige dich anschliessend über den gängigen Marktpreis deines Wunschautos. Das schafft Sicherheit für spätere Verhandlungen. Davor solltest du das Fahrzeug jedoch zuerst einmal fahren. Fühlst du dich unsicher oder fehlt dir das technische Knowhow, nimm zur Probefahrt wenn möglich einen Experten oder einen Bekannten mit Fachwissen mit. Hast du dich für einen Kauf entschieden, bestehe auf einen schriftlichen Kaufvertrag.

Darlehen aus Familie als Finanzierungsmöglichkeit

Reicht dein Erspartes für einen Occasionskauf nicht, kann ein Darlehen in der Familie oder von Freunden Abhilfe schaffen. Rechtsgrundlage bietet hier das Schweizerische Obligationenrecht (OR). Ansonsten ist ein Darlehen an keine speziellen Formvorschriften gebunden. Dennoch empfiehlt sich die Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrages. Darin enthalten sein sollten unter anderem die Summe des Darlehens, der Verwendungszweck, die Rückzahlungsmodalitäten, die Vertragsdauer sowie die Darlehenszinsen. Letzteres ist wichtig, damit du bei der Steuerrechnung die Zinsen vom Einkommen abzuziehen kannst. Dazu müssen diese jedoch vertraglich festgehalten sein. Eine mündliche Abmachung reicht nicht.

Carsharing als Alternative

Sind die oben genannten Alternativen für dich keine Option, kann ein Carsharing-Modell wie etwa Mobility eine gute Alternative darstellen. Die Kosten sind hier in der Regel tiefer. Fährst du gelegentlich und nur Strecken von kurzer Dauer, genügt eine einmalige Registrierung für 25 Franken. In diesem Fall wird dann jeweils per Stunden- bzw. Kilometertarif abgerechnet. Nutzt du das Auto jedoch regelmässig, ist ein Mobility-Abo möglicherweise die günstigere Variante.

